Росіяни з РСЗВ стріляють із території Запорізької АЕС, – The Insider





Про це пише



Відео було знято в ніч із 2 на 3 вересня. На кадрах видно, що РСЗВ знаходяться у безпосередній близькості від енергоблоку.



The Insider попросив експертів Conflict Intelligence Team (CIT) вивчити відео:



"У кадрі видно труби Запорізької ТЕС, які видно і на цьому панорамному фото з Google. Зйомка справді ведеться з протилежного берега Дніпра, камера спрямована на південь. Це означає, що місце запуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС", - йдеться в повідомленні.



Також на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС, але чи справді реактивні снаряди запускають саме з території станції, точно встановити неможливо".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У розпорядженні журналістів-розслідувачів опинилося відео роботи російських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) з території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).Про це пише Українська правда з посиланням на The Insider.Відео було знято в ніч із 2 на 3 вересня. На кадрах видно, що РСЗВ знаходяться у безпосередній близькості від енергоблоку.The Insider попросив експертів Conflict Intelligence Team (CIT) вивчити відео:"У кадрі видно труби Запорізької ТЕС, які видно і на цьому панорамному фото з Google. Зйомка справді ведеться з протилежного берега Дніпра, камера спрямована на південь. Це означає, що місце запуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС", - йдеться в повідомленні.Також на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС, але чи справді реактивні снаряди запускають саме з території станції, точно встановити неможливо".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію