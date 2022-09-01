 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росіяни з РСЗВ стріляють із території Запорізької АЕС, – The Insider

Росіяни з РСЗВ стріляють із території Запорізької АЕС, – The Insider
У розпорядженні журналістів-розслідувачів опинилося відео роботи російських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) з території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це пише Українська правда з посиланням на The Insider.

Відео було знято в ніч із 2 на 3 вересня. На кадрах видно, що РСЗВ знаходяться у безпосередній близькості від енергоблоку.

The Insider попросив експертів Conflict Intelligence Team (CIT) вивчити відео:

"У кадрі видно труби Запорізької ТЕС, які видно і на цьому панорамному фото з Google. Зйомка справді ведеться з протилежного берега Дніпра, камера спрямована на південь. Це означає, що місце запуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС", - йдеться в повідомленні.

Також на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС, але чи справді реактивні снаряди запускають саме з території станції, точно встановити неможливо".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ ліквідували майже 500 російських військових за добу
Сьогодні, 10:00
ЗСУ не дозволяють ворогу просуватися вглиб території України, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
«Важкої техніки нема, на своїх бляшанках ми не проїдем»: окупант розповів, чому «друга армія світу» не йде в наступ
03 вересень, 03:23
Силами ППО в Криму керує зрадник України Подобєдов, – ДБР
02 вересень, 22:39
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни з РСЗВ стріляють із території Запорізької АЕС, – The Insider
Сьогодні, 10:18
ЗСУ ліквідували майже 500 російських військових за добу
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку 4 вересня
Сьогодні, 09:20
ЗСУ не дозволяють ворогу просуватися вглиб території України, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
Як допомагають переселенцям у Торчинській громаді. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:00
Схожі новини
ЗСУ ліквідували майже 500 російських військових за добу ЗСУ ліквідували майже 500 російських військових за добу
Сьогодні, 10:00
ЗСУ не дозволяють ворогу просуватися вглиб території України, – Генштаб ЗСУ не дозволяють ворогу просуватися вглиб території України, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбивають наступи росіян на кількох напрямках, – Генштаб ЗСУ відбивають наступи росіян на кількох напрямках, – Генштаб
03 вересень, 09:07
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 2 вересня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 2 вересня
02 вересень, 18:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни з РСЗВ стріляють із території Запорізької АЕС, – The Insider
Сьогодні, 10:18
 0
ЗСУ ліквідували майже 500 російських військових за добу
Сьогодні, 10:00
 0
Курс валют у Луцьку 4 вересня
Сьогодні, 09:20
 0
ЗСУ не дозволяють ворогу просуватися вглиб території України, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
 0
Як допомагають переселенцям у Торчинській громаді. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:00
 0
Медіа
відео
1/8