Росіяни з РСЗВ стріляють із території Запорізької АЕС, – The Insider
Сьогодні, 10:18
У розпорядженні журналістів-розслідувачів опинилося відео роботи російських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) з території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
Про це пише Українська правда з посиланням на The Insider.
Відео було знято в ніч із 2 на 3 вересня. На кадрах видно, що РСЗВ знаходяться у безпосередній близькості від енергоблоку.
The Insider попросив експертів Conflict Intelligence Team (CIT) вивчити відео:
"У кадрі видно труби Запорізької ТЕС, які видно і на цьому панорамному фото з Google. Зйомка справді ведеться з протилежного берега Дніпра, камера спрямована на південь. Це означає, що місце запуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС", - йдеться в повідомленні.
Також на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС, але чи справді реактивні снаряди запускають саме з території станції, точно встановити неможливо".
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Про це пише Українська правда з посиланням на The Insider.
Відео було знято в ніч із 2 на 3 вересня. На кадрах видно, що РСЗВ знаходяться у безпосередній близькості від енергоблоку.
The Insider попросив експертів Conflict Intelligence Team (CIT) вивчити відео:
"У кадрі видно труби Запорізької ТЕС, які видно і на цьому панорамному фото з Google. Зйомка справді ведеться з протилежного берега Дніпра, камера спрямована на південь. Це означає, що місце запуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС", - йдеться в повідомленні.
Також на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС, але чи справді реактивні снаряди запускають саме з території станції, точно встановити неможливо".
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