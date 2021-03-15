Метальники молота готуються до чемпіонату України з легкої атлетики, який відбудеться в Луцьку





Про це розповів Роман Черкашин.



Зі слів тренера, на стадіоні в основному тренуються або кандидати в збірну України або збірна.



Разом з волинськими спортсменами тренуються спортсмени, які приїхали на навчально-тренувальний збір в обласний центр Волині з інших областей. Анастасія Булаєнко — з Дніпра. Жінка каже, що займається вже четвертий рік. Виступала на чемпіонатах України, але прагне взяти участь у міжнародних змаганнях та чемпіонатах Європи.



"Під час воєнного стану було складно тренуватися, бо в нас такий вид спорту, що був сектор, тренер, а коли лунає сирена і не дозволяють виходити, то ми мусимо йти в укриття. Це дуже заважає тренувальному процесу", – говорить метальниця молота.



До турніру готується майстриня спорту міжнародного класу з метання молота Ірина Климець. Вона нещодавно повернулась із чемпіонату Європи, що відбувся у Німеччині. Там волинянка посіла шосте місце серед 26 учасниць та побила рекорд України з метання молота, що тримався з 2006 року.



"Місцем я задоволена, але результат хотілося б краще" – каже спортсменка.



13-річний спортсмен із Княгининка Луцького району Ярослав Омельчук мріє стати чемпіоном України з метання молота. Розказує, що займається лише місяць, у своїх тренування рівняється на Ірину Климець, аби досягти такого ж результату.



На змагання у вересні легкоатлети здобуватимуть кваліфікації та змагатимусь за першість у понад десяти видах спорту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На одному із луцьких стадіонів тренуються метальники молота. Спортсмени готуються до чемпіонату України з легкої атлетики, який відбудеться в Луцьку з 9 до 11 вересня.Про це розповів Суспільному тренерЗі слів тренера, на стадіоні в основному тренуються або кандидати в збірну України або збірна.Разом з волинськими спортсменами тренуються спортсмени, які приїхали на навчально-тренувальний збір в обласний центр Волині з інших областей.— з Дніпра. Жінка каже, що займається вже четвертий рік. Виступала на чемпіонатах України, але прагне взяти участь у міжнародних змаганнях та чемпіонатах Європи."Під час воєнного стану було складно тренуватися, бо в нас такий вид спорту, що був сектор, тренер, а коли лунає сирена і не дозволяють виходити, то ми мусимо йти в укриття. Це дуже заважає тренувальному процесу", – говорить метальниця молота.До турніру готується майстриня спорту міжнародного класу з метання молота. Вона нещодавно повернулась із чемпіонату Європи, що відбувся у Німеччині. Там волинянка посіла шосте місце серед 26 учасниць та побила рекорд України з метання молота, що тримався з 2006 року."Місцем я задоволена, але результат хотілося б краще" – каже спортсменка.13-річний спортсмен із Княгининка Луцького районумріє стати чемпіоном України з метання молота. Розказує, що займається лише місяць, у своїх тренування рівняється на Ірину Климець, аби досягти такого ж результату.На змагання у вересні легкоатлети здобуватимуть кваліфікації та змагатимусь за першість у понад десяти видах спорту.

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