Метальники молота готуються до чемпіонату України з легкої атлетики, який відбудеться в Луцьку

Метальники молота готуються до чемпіонату України з легкої атлетики, який відбудеться в Луцьку
На одному із луцьких стадіонів тренуються метальники молота. Спортсмени готуються до чемпіонату України з легкої атлетики, який відбудеться в Луцьку з 9 до 11 вересня.

Про це розповів Суспільному тренер Роман Черкашин.

Зі слів тренера, на стадіоні в основному тренуються або кандидати в збірну України або збірна.

Разом з волинськими спортсменами тренуються спортсмени, які приїхали на навчально-тренувальний збір в обласний центр Волині з інших областей. Анастасія Булаєнко — з Дніпра. Жінка каже, що займається вже четвертий рік. Виступала на чемпіонатах України, але прагне взяти участь у міжнародних змаганнях та чемпіонатах Європи.
Метальники молота готуються до чемпіонату України з легкої атлетики, який відбудеться в Луцьку

"Під час воєнного стану було складно тренуватися, бо в нас такий вид спорту, що був сектор, тренер, а коли лунає сирена і не дозволяють виходити, то ми мусимо йти в укриття. Це дуже заважає тренувальному процесу", – говорить метальниця молота.

До турніру готується майстриня спорту міжнародного класу з метання молота Ірина Климець. Вона нещодавно повернулась із чемпіонату Європи, що відбувся у Німеччині. Там волинянка посіла шосте місце серед 26 учасниць та побила рекорд України з метання молота, що тримався з 2006 року.
Метальники молота готуються до чемпіонату України з легкої атлетики, який відбудеться в Луцьку

"Місцем я задоволена, але результат хотілося б краще" – каже спортсменка.

13-річний спортсмен із Княгининка Луцького району Ярослав Омельчук мріє стати чемпіоном України з метання молота. Розказує, що займається лише місяць, у своїх тренування рівняється на Ірину Климець, аби досягти такого ж результату.

На змагання у вересні легкоатлети здобуватимуть кваліфікації та змагатимусь за першість у понад десяти видах спорту.

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Теги: Волинь, Луцьк, чемпіонат
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