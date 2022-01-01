Росія обстріляла Миколаївщину: загинула 8-річна дитина





Про це Ганна Замазєєва.



"Сьогодні вночі, 4 вересня, під масований ракетний удар потрапило місто Миколаїв. В результаті влучання ракет суттєво пошкоджені будівлі трьох лікувальних установ, двох навчальних закладів, музеє та житлові будинки", - йдеться в повідомленні.



Під удари потрапили населені пункти Миколаївського, Вознесенського та Баштанського району. Атаковані населені пункти Первомайської, Інгульської та Березнегуватської громад. Також ракетного удару зазнали міста Вознесенськ та Очаків. Зафіксовані пошкодженння житлових будинків та господарських будівель. В результаті обстрілів, трапилися пожежі.



Лише за вчора, на Миколаївщині, внаслідок ворожих дій, поранення отримали 7 людей.



Серед постраждалих 3 дітей - усі з осколковими пораненнями.



Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.



На жаль, є і загиблі - 8-річна дитина. Щирі співчуття рідним.



Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 579 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину.Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради"Сьогодні вночі, 4 вересня, під масований ракетний удар потрапило місто Миколаїв. В результаті влучання ракет суттєво пошкоджені будівлі трьох лікувальних установ, двох навчальних закладів, музеє та житлові будинки", - йдеться в повідомленні.Під удари потрапили населені пункти Миколаївського, Вознесенського та Баштанського району. Атаковані населені пункти Первомайської, Інгульської та Березнегуватської громад. Також ракетного удару зазнали міста Вознесенськ та Очаків. Зафіксовані пошкодженння житлових будинків та господарських будівель. В результаті обстрілів, трапилися пожежі.Лише за вчора, на Миколаївщині, внаслідок ворожих дій, поранення отримали 7 людей.Серед постраждалих 3 дітей - усі з осколковими пораненнями.Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.На жаль, є і загиблі - 8-річна дитина. Щирі співчуття рідним.Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 579 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

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