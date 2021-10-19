У багатоповерхівці на Волині тріщини: в чому причина та хто ремонтуватиме





Про це розповіла Людмила Ковальчук.



Тріщини у стінах по одному стояку є на другому, третьому та четвертому поверхах будинку, – каже Людмила Ковальчук. Упродовж останнього року шпарина збільшується.



"Вже три рази комісії в мене були протягом десяти років. Останній раз були вони зафотографували, сказали будуть робити", – розповідає жінка.



Це один із найстаріших будинків житлового фонду міста, – розповів комунальник Роман Лисюк. Причину виникнення тріщин жильці вбачають в аварійному стані підвалу. Вперше сюди люди потрапили з початком повномасштабної війни в Україну. Тоді підвали відкрили для мешканців.



Зі слів Романа Лисюка, підвальне приміщення продали понад 10 років тому. Воно було закритим.



"Таке відчуття, що цоколь приміщення була вибрана земля. Через що відбулося незначне просідання нижніх шарів кладки, а це послаблює плити перекриття", – говорить Роман Лисюк.



Мешканці багатоповерхівки звернулись до міської влади. Заступник міського голови Ярослав Матвійчук розповів, що особу власника підвалу встановили. Проєктна група уже працює над документацією.



Зі слів Ярослава Матвійчука, проєктну документацію та роботи з укріплення приміщення мають виконати до кінця поточного року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чотирьохповерховий будинок у Володимирі на вулиці Ковельській, 4 збудований 1964 року. Десять років тому жителі помітили тріщини у квартирах та почали з'ясовувати в чому причина.Про це розповіла Суспільному мешканка будинкуТріщини у стінах по одному стояку є на другому, третьому та четвертому поверхах будинку, – каже Людмила Ковальчук. Упродовж останнього року шпарина збільшується."Вже три рази комісії в мене були протягом десяти років. Останній раз були вони зафотографували, сказали будуть робити", – розповідає жінка.Це один із найстаріших будинків житлового фонду міста, – розповів комунальник. Причину виникнення тріщин жильці вбачають в аварійному стані підвалу. Вперше сюди люди потрапили з початком повномасштабної війни в Україну. Тоді підвали відкрили для мешканців.Зі слів Романа Лисюка, підвальне приміщення продали понад 10 років тому. Воно було закритим."Таке відчуття, що цоколь приміщення була вибрана земля. Через що відбулося незначне просідання нижніх шарів кладки, а це послаблює плити перекриття", – говорить Роман Лисюк.Мешканці багатоповерхівки звернулись до міської влади. Заступник міського голови Ярослав Матвійчук розповів, що особу власника підвалу встановили. Проєктна група уже працює над документацією.Зі слів, проєктну документацію та роботи з укріплення приміщення мають виконати до кінця поточного року.

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