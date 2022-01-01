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Росія вбила в Україні 382 дитини

Росія вбила в Україні 382 дитини
Станом на ранок 4 вересня 2022 року більше ніж 1122 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 382 дитини загинули та понад 740 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

У відомстві нагадують, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 204, Київській - 116, Миколаївській - 71, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46.

3 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Зеленодольська Дніпропетровської області загинув 9-річний хлопчик.

3 вересня російські військові здійснили артилерійський обстріл з реактивних систем залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів с. Висунськ Миколаївської області. Загинув 8-річний хлопчик, а ще троє дітей 9, 7 та 11 років отримали поранення.

Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

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Теги: Росія, Україна, війна
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