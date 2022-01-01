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«Бомжі і голодранці»: окупант розповів про забезпечення «другої армії світу»

«Бомжі і голодранці»: окупант розповів про забезпечення «другої армії світу»
Нові підрозділи, які Росія кидає на фронт, вкрай погано забезпечені і озброєні.

Про це йшлося у перехопленій розмові окупантів, запис якої опублікувало Головне управління розвідки Міноборони, пише УНІАН.

За словами окупанта, новоприбулих кидають на фронт з одними лише старими автоматами.

"Молодим взагалі ні одягу, ні спальників, нічого бл***. Ти не уявляєш. Ось ці які приїхали – голодранці. Перуть брудні речі, одягають ось такі. Ну як бомжі. Ну автомат дали. 75-го року у них, 78-го, ось такі автомати. Одні криві... Серйозну зброю не дають, а на передок кидають. Там як можна гранатою і автоматом танк їб***ти?", – обурюється російський військовий.

За словами окупанта, протитанкових ракет у взводу немає.

"Взагалі немає, тільки танки стоять трохи далі і все. Вони координати дають. Вони тут не потрапляють навіть де танки хохляцькі стоять", – говорить він.

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Теги: Росія, Україна, війна
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