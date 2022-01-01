Дев'ятирічний школяр з Рівного став рекордсменом України через успіхи у навчанні

Ілля Войтович має майже півтори сотні відзнак, які він здобув менш ніж за два роки.



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Медалі та кубки хлопчик отримав за гру на скрипці, ментальну арифметику, перемоги у освітніх конкурсах.



"Я цьому в першу чергу завдячую своїй мамі, тому що вона мені завжди у всьому допомагає, підтримує, вкладає усі свої сили та любов. Також я дякую усім своїм вчителям", — каже рекордсмен Ілля.



Упродовж півтора року Ілля отримав 143 нагороди, зокрема, й на міжнародному рівні. У два роки Ілля вивчив усі літери та цифри, у три — навчився читати. Школяр опанував гру на скрипці, спочатку його навчала мама, потому вчився у музичній школі. Понад 100 нагород рекордсмен отримав саме за музичні перемоги.



Окрім цього хлопчик займається малюванням, танцями, моделінгом та ментальною арифметикою.



"Він дуже спокійний і він дуже надійний, на нього завжди можна покластися. Ми організовуємо велику кількість олімпіад і змагань. І ми завжди точно були впевнені, що Іллюша зможе підготуватися і виступити, не зважаючи ні на які обставини. Наприклад, перша його олімпіада, яка ще на той час відбувалася онлайн: він прийшов на неї з дуже високою температурою і, незважаючи на погане самопочуття, взяв у ній участь і отримав призове місце", — розповідає викладачка ментальної арифметики Юлія Семенюк.



Мама рекордсмена Оксана Войтович розповідає, що намагається розвивати у сина різні таланти, однак, навчатись чи відвідувати гуртки не змушує.



"Кожна людина вже народжена унікальною, є талановитою від природи. Просто треба зуміти відкрити той талант і бажано вчасно це зробити батькам. Але ми ніколи насправді не дізнаємося, до чого є талант в нашої дитини, поки не почнемо розвивати його у різних напрямках", — додає жінка.



2 вересня Ілля у міській раді отримав офіційну відзнаку Національного реєстру рекордів України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рівненський школяр встановив новий рекорд України у номінації "Найбільша кількість нагород за успіхи у навчанні та творчому розвитку". Дев'ятирічниймає майже півтори сотні відзнак, які він здобув менш ніж за два роки.Про це повідомляє Суспільне Медалі та кубки хлопчик отримав за гру на скрипці, ментальну арифметику, перемоги у освітніх конкурсах."Я цьому в першу чергу завдячую своїй мамі, тому що вона мені завжди у всьому допомагає, підтримує, вкладає усі свої сили та любов. Також я дякую усім своїм вчителям", — каже рекордсмен Ілля.Упродовж півтора року Ілля отримав 143 нагороди, зокрема, й на міжнародному рівні. У два роки Ілля вивчив усі літери та цифри, у три — навчився читати. Школяр опанував гру на скрипці, спочатку його навчала мама, потому вчився у музичній школі. Понад 100 нагород рекордсмен отримав саме за музичні перемоги.Окрім цього хлопчик займається малюванням, танцями, моделінгом та ментальною арифметикою."Він дуже спокійний і він дуже надійний, на нього завжди можна покластися. Ми організовуємо велику кількість олімпіад і змагань. І ми завжди точно були впевнені, що Іллюша зможе підготуватися і виступити, не зважаючи ні на які обставини. Наприклад, перша його олімпіада, яка ще на той час відбувалася онлайн: він прийшов на неї з дуже високою температурою і, незважаючи на погане самопочуття, взяв у ній участь і отримав призове місце", — розповідає викладачка ментальної арифметики Юлія Семенюк.Мама рекордсмена Оксана Войтович розповідає, що намагається розвивати у сина різні таланти, однак, навчатись чи відвідувати гуртки не змушує."Кожна людина вже народжена унікальною, є талановитою від природи. Просто треба зуміти відкрити той талант і бажано вчасно це зробити батькам. Але ми ніколи насправді не дізнаємося, до чого є талант в нашої дитини, поки не почнемо розвивати його у різних напрямках", — додає жінка.2 вересня Ілля у міській раді отримав офіційну відзнаку Національного реєстру рекордів України.

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