Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 5 вересня небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 10°С до 19°С.
У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 15-20° тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 10°С до 19°С.
У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 15-20° тепла.
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