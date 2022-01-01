Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 вересня
У Луцьку 5 вересня небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 10°С до 19°С.

У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 15-20° тепла.


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Теги: Волинь, Луцьк, погода
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