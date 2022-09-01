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Німеччина обіцяє Україні €200 млн допомоги внутрішнім переселенцям

Німеччина обіцяє Україні €200 млн допомоги внутрішнім переселенцям
Німеччина обіцяє Україні додаткові 200 мільйонів євро (199,02 мільйона доларів) для фінансування програм допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомила міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце, пише Українська правда з посиланням на Reuters.

"Я буду говорити з прем'єр-міністром (України – ред.) Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд у турботі за переселенцями. Гроші будуть призначені для того, щоб допомогти переселенцям в Україні й надалі давати змогу забезпечувати себе найнеобхіднішим", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

За даними Міжнародної організації з міграції ООН, станом на 23 серпня після вторгнення Росії 24 лютого близько 7 мільйонів людей стали внутрішньо переміщеними особами в Україні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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