Німеччина обіцяє Україні €200 млн допомоги внутрішнім переселенцям





Про це повідомила міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце, пише



"Я буду говорити з прем'єр-міністром (України – ред.) Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд у турботі за переселенцями. Гроші будуть призначені для того, щоб допомогти переселенцям в Україні й надалі давати змогу забезпечувати себе найнеобхіднішим", - йдеться в повідомленні.



Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.



За даними Міжнародної організації з міграції ООН, станом на 23 серпня після вторгнення Росії 24 лютого близько 7 мільйонів людей стали внутрішньо переміщеними особами в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина обіцяє Україні додаткові 200 мільйонів євро (199,02 мільйона доларів) для фінансування програм допомоги внутрішньо переміщеним особам.Про це повідомила міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини, пише Українська правда з посиланням на Reuters."Я буду говорити з прем'єр-міністром (України – ред.) Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд у турботі за переселенцями. Гроші будуть призначені для того, щоб допомогти переселенцям в Україні й надалі давати змогу забезпечувати себе найнеобхіднішим", - йдеться в повідомленні.Прем'єр-міністр Україниу понеділок відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером НімеччиниЗа даними Міжнародної організації з міграції ООН, станом на 23 серпня після вторгнення Росії 24 лютого близько 7 мільйонів людей стали внутрішньо переміщеними особами в Україні.

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