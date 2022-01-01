США перекинули до Польщі стратегічний бомбардувальник B-52





Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє



"Польсько-американське співробітництво стає все більш тісним. До Польщі прибув бомбардувальник B-52. Наша оперативна сумісність і можливості для захисту східного флангу НАТО зростають", – зазначив Блащак.



Бомбардувальники B – 52-це не тільки носії ядерної зброї, але і майбутні носії гіперзвукових ракет AGM-183А Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), випробування яких нещодавно пройшли в США і були запущені з борту бомбардувальника.



Раніше стало відомо, що США перекинули до Польщі вже 12 винищувачів F-22 Raptor. Літаки здійснюють польоти не кожен день, але F-22 регулярно з'являються в європейському повітряному просторі.



Також повідомлялося, що Держдепартамент США схвалив продаж Німеччині винищувачів F-35, боєприпасів та супутнього обладнання на 8,4 мільярда доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Польщі прибув американський стратегічний бомбардувальник, носій ядерного озброєння Boeing B-52 Stratofortress.Про це заявив міністр національної оборони Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter."Польсько-американське співробітництво стає все більш тісним. До Польщі прибув бомбардувальник B-52. Наша оперативна сумісність і можливості для захисту східного флангу НАТО зростають", – зазначив Блащак.Бомбардувальники B – 52-це не тільки носії ядерної зброї, але і майбутні носії гіперзвукових ракет AGM-183А Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), випробування яких нещодавно пройшли в США і були запущені з борту бомбардувальника.Раніше стало відомо, що США перекинули до Польщі вже 12 винищувачів F-22 Raptor. Літаки здійснюють польоти не кожен день, але F-22 регулярно з'являються в європейському повітряному просторі.Також повідомлялося, що Держдепартамент США схвалив продаж Німеччині винищувачів F-35, боєприпасів та супутнього обладнання на 8,4 мільярда доларів.

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