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Як розмалювали стіни шкільних укриттів у Луцьку. ВІДЕО

Як розмалювали стіни шкільних укриттів у Луцьку. ВІДЕО
У Луцькій громаді – 38 шкіл, з них придатні укриття мають – 32. Деякі – ще доробляють і на початку вересня. Але чимало сховищ були готові задовго до 24 лютого, а в деяких школах зайнялися не лише санвузлами, лавками і аптечками, але й стінами.

«Сила правди» відвідала усі шкільні укриття Луцька і подивилася в якому вони стані. Більшість з них облаштовували силами вчителів та батьків. Окрім відповідності затвердженим нормам, ми звернули увагу на малюнки, які вчителі з дітьми намалювали на стінах укриттів.

Тут можна побачити і український літак «Мрія», і пса Патрона, і героїв мультфільмів, пейзажі Луцька та України. Такі малюнки не лише піднімають настрій, а й виховують патріотизм, попереджають про небезпеку та заспокоюють. Деталі – у сюжеті нижче.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, укриття, школа
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