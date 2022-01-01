Як розмалювали стіни шкільних укриттів у Луцьку. ВІДЕО









Тут можна побачити і український літак «Мрія», і пса Патрона, і героїв мультфільмів, пейзажі Луцька та України. Такі малюнки не лише піднімають настрій, а й виховують патріотизм, попереджають про небезпеку та заспокоюють. Деталі – у сюжеті нижче.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді – 38 шкіл, з них придатні укриття мають – 32. Деякі – ще доробляють і на початку вересня. Але чимало сховищ були готові задовго до 24 лютого, а в деяких школах зайнялися не лише санвузлами, лавками і аптечками, але й стінами. «Сила правди» відвідала усі шкільні укриття Луцька і подивилася в якому вони стані. Більшість з них облаштовували силами вчителів та батьків. Окрім відповідності затвердженим нормам, ми звернули увагу на малюнки, які вчителі з дітьми намалювали на стінах укриттів.Тут можна побачити і український літак «Мрія», і пса Патрона, і героїв мультфільмів, пейзажі Луцька та України. Такі малюнки не лише піднімають настрій, а й виховують патріотизм, попереджають про небезпеку та заспокоюють. Деталі – у сюжеті нижче.

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