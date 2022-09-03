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На сьогодні засобами української ППО збивається до 70% російських ракет, − генерал-майор

На сьогодні засобами української ППО збивається до 70% російських ракет, − генерал-майор
Аналіз авіаційно-ракетних ударів Росії показує, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається нашими засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов в інтерв'ю "Армія Inform".

"Аналіз авіаційно-ракетних ударів Росії показує, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.

Але, на жаль, сьогодні 100% ефективність дій ППО ми не можемо забезпечити, це повʼязано з обʼєктивними причинами – недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів.

В основному – це радянські системи, в яких немає такої ефективності та надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО", - йдеться в повідомленні.

Генерал-майор наголосив, що допоки у противника є ракетна та авіаційна зброя, доти існуватиме загроза завдавання ракетно-авіаційних ударів. Хоча можна констатувати, що наразі противник не може використовувати свою авіаційну зброю безкарно, а також не може забезпечити ефективність своїх ракетних ударів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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