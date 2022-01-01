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ЗСУ ліквідували майже 500 російських військових за добу

ЗСУ ліквідували майже 500 російських військових за добу
Збройні сили ліквідували близько 450 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 49500 (+450) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2049 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 4430 (+27) од,
артилерійських систем – 1147 (+13) од,
РСЗВ – 294 (+1) од,
засоби ППО - 156 (+3) од,
літаків – 236 (+1) од,
гелікоптерів – 206 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+0),
крилаті ракети - 203 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8) од,
спеціальна техніка - 106 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

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Теги: Росія, Україна, війна
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