ЗСУ ліквідували майже 500 російських військових за добу





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно склали:



особового складу – близько 49500 (+450) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2049 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 4430 (+27) од,

артилерійських систем – 1147 (+13) од,

РСЗВ – 294 (+1) од,

засоби ППО - 156 (+3) од,

літаків – 236 (+1) од,

гелікоптерів – 206 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+0),

крилаті ракети - 203 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8) од,

спеціальна техніка - 106 (+1).



Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили ліквідували близько 450 окупантів.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно склали:особового складу – близько 49500 (+450) осіб ліквідовано,танків ‒ 2049 (+15) од,бойових броньованих машин ‒ 4430 (+27) од,артилерійських систем – 1147 (+13) од,РСЗВ – 294 (+1) од,засоби ППО - 156 (+3) од,літаків – 236 (+1) од,гелікоптерів – 206 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+0),крилаті ракети - 203 (+0),кораблі /катери - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8) од,спеціальна техніка - 106 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію