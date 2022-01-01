Як підготуватися, аби захистити себе від наслідків радіаційної аварії
Сьогодні, 19:00
В Україні з початком повномасштабної війни з'явилась реальна загроза атомних аварій.
У Міністерстві охорони здоров'я радять бути готовими до ядерних катастроф.
"Захистити себе від впливу радіації можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади", – йдеться в повідомленні.
Радять заздалегідь підготувати необхідний список речей, які допоможуть перечекати наслідки ядерних аварій.
Які речі потрібно підготувати?
- Скотч, плівку, щільну тканину – на випадок, якщо ви залишитесь у себе в будинку, а не в укритті.
Радіоактивний пил осідатиме на усіх поверхнях, тому потрібно ущільнити вікна та двері, також в такому випадку не потрібно користуватись зовнішніми системами вентиляції чи обігріву, щоб зменшити потрапляння повітря з вулиці.
- Засоби гігієни: мило, шампунь.
Після повернення з вулиці слід ретельно змивати з себе пил та бруд у душі, за його відсутності потрібно мити руки, обличчя та відкриті ділянки шкіри.
При цьому не потрібно сильно терти шкіру, щоб не пошкодити її і запобігти потраплянню в рану радіоактивних речовин.
- Пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття.
Після душу обов'язково слід перевдягатись в чистий одяг, а попередні збирати у пластикові пакети і класти якнайдалі від людей і тварин.
- Їжа та вода. Слід наперед купити достатньо їжі і води і зберігати її в герметичних контейнерах.
У МОЗ нагадують, що кип'ятіння не знезаражує воду від радіоактивних речовин, а водопровідну воду можна використовувати лише для миття.
- Лікарські засоби.
Подбайте про необхідний запас ліків, при цьому йодид калію слід приймати лише за вказівкою від органів влади чи ДСНС і ні в якому разі не для "для профілактики", оскільки це може нашкодити здоров'ю.
- Засоби зв’язку.
Уряд сповіщатиме про ситуацію та даватиме вказівки, які потрібно виконувати, тому подбайте про наявність мобільного інтернету, телебачення, придбайте радіоприймач.
- Документи.
Варто також окремо тримати документи усіх членів родин, адже вони можуть знадобитись у разі евакуації.
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У Міністерстві охорони здоров'я радять бути готовими до ядерних катастроф.
"Захистити себе від впливу радіації можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади", – йдеться в повідомленні.
Радять заздалегідь підготувати необхідний список речей, які допоможуть перечекати наслідки ядерних аварій.
Які речі потрібно підготувати?
- Скотч, плівку, щільну тканину – на випадок, якщо ви залишитесь у себе в будинку, а не в укритті.
Радіоактивний пил осідатиме на усіх поверхнях, тому потрібно ущільнити вікна та двері, також в такому випадку не потрібно користуватись зовнішніми системами вентиляції чи обігріву, щоб зменшити потрапляння повітря з вулиці.
- Засоби гігієни: мило, шампунь.
Після повернення з вулиці слід ретельно змивати з себе пил та бруд у душі, за його відсутності потрібно мити руки, обличчя та відкриті ділянки шкіри.
При цьому не потрібно сильно терти шкіру, щоб не пошкодити її і запобігти потраплянню в рану радіоактивних речовин.
- Пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття.
Після душу обов'язково слід перевдягатись в чистий одяг, а попередні збирати у пластикові пакети і класти якнайдалі від людей і тварин.
- Їжа та вода. Слід наперед купити достатньо їжі і води і зберігати її в герметичних контейнерах.
У МОЗ нагадують, що кип'ятіння не знезаражує воду від радіоактивних речовин, а водопровідну воду можна використовувати лише для миття.
- Лікарські засоби.
Подбайте про необхідний запас ліків, при цьому йодид калію слід приймати лише за вказівкою від органів влади чи ДСНС і ні в якому разі не для "для профілактики", оскільки це може нашкодити здоров'ю.
- Засоби зв’язку.
Уряд сповіщатиме про ситуацію та даватиме вказівки, які потрібно виконувати, тому подбайте про наявність мобільного інтернету, телебачення, придбайте радіоприймач.
- Документи.
Варто також окремо тримати документи усіх членів родин, адже вони можуть знадобитись у разі евакуації.
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