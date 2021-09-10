На Волині вчора сталося 5 аварій з травмованими. ФОТО

На Волині вчора сталося 5 аварій з травмованими. ФОТО
Минулої доби, 4 вересня, на Волині трапилось п’ять дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. Основна причина аварій – порушення правил дорожнього руху керманичами.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, у Ковелі, близько 21 години, 49-річний водій Toyota під час повороту на пішохідному переході здійснив наїзд на 39-річну жінку та її 18-річну доньку, які переходили дорогу. Обидві пішохідки отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували до місцевого медзакладу.
На Волині вчора сталося 5 аварій з травмованими. ФОТО

На Волині вчора сталося 5 аварій з травмованими. ФОТО

А у Шепелі Луцького району 37-річний водій Audi не вибрав безпечної швидкості, з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом. Внаслідок цього - постраждав 40-річний пасажир транспортного засобу.
На Волині вчора сталося 5 аварій з травмованими. ФОТО

У селі Красноволя, що у Луцькому районі, 38-річний керманич мотоцикла Shineray не впорався з керуванням та впав. Травмувався у аварії – 39-річний пасажир двоколісного, його ушпиталили.
На Волині вчора сталося 5 аварій з травмованими. ФОТО

Відомості за фактами ДТП слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини аварій з’ясують в рамках досудового розслідування.

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Теги: Волинь, ДТП, травмовані
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