На Волині вчора сталося 5 аварій з травмованими. ФОТО
Сьогодні, 12:17
Минулої доби, 4 вересня, на Волині трапилось п’ять дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. Основна причина аварій – порушення правил дорожнього руху керманичами.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, у Ковелі, близько 21 години, 49-річний водій Toyota під час повороту на пішохідному переході здійснив наїзд на 39-річну жінку та її 18-річну доньку, які переходили дорогу. Обидві пішохідки отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували до місцевого медзакладу.
А у Шепелі Луцького району 37-річний водій Audi не вибрав безпечної швидкості, з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом. Внаслідок цього - постраждав 40-річний пасажир транспортного засобу.
У селі Красноволя, що у Луцькому районі, 38-річний керманич мотоцикла Shineray не впорався з керуванням та впав. Травмувався у аварії – 39-річний пасажир двоколісного, його ушпиталили.
Відомості за фактами ДТП слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини аварій з’ясують в рамках досудового розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, у Ковелі, близько 21 години, 49-річний водій Toyota під час повороту на пішохідному переході здійснив наїзд на 39-річну жінку та її 18-річну доньку, які переходили дорогу. Обидві пішохідки отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували до місцевого медзакладу.
А у Шепелі Луцького району 37-річний водій Audi не вибрав безпечної швидкості, з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом. Внаслідок цього - постраждав 40-річний пасажир транспортного засобу.
У селі Красноволя, що у Луцькому районі, 38-річний керманич мотоцикла Shineray не впорався з керуванням та впав. Травмувався у аварії – 39-річний пасажир двоколісного, його ушпиталили.
Відомості за фактами ДТП слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини аварій з’ясують в рамках досудового розслідування.
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