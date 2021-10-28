Як уникнути кіберзагрози під час дистанційного навчання: поради волинянам





Про це нагадують в пресслужбі поліції Волині.



Навчання в режимі он-лайн у школах України відбувається на різних інтернет-платформах. Здебільшого, на них можна потрапити двома способами: викладач особисто приєднує слухачів, надіславши запрошення, або повідомляє спеціальний ідентифікатор доступу класу студентам/учням, і вони самі приєднуються до нього.



У жодному разі ідентифікатор не можна повідомляти стороннім особам, які не мають жодного відношення до навчального процесу. Адже є випадки, коли діти самостійно розсилали «лінк» запрошення своїм знайомим, щоб зірвати урок або пожартувати над своїми однокласниками чи викладачами. На жаль, в цей момент вони не усвідомлювали своїх дій та їх наслідків, які наставали внаслідок елементарної безвідповідальності.



Щоб унеможливити підключення сторонніх осіб до уроку, викладачеві варто звернути увагу на електронні пошти, які створюють учні для під’єднання або для отримання ідентифікатора доступу. Іноді зловмисники змінюють одну букву в електронній пошті, і при великій кількості учнів викладач може не розпізнати її підміну. Таким чином, на платформі з’являється чужий користувач. Тому потрібно бути максимально уважними.



Поліцейські рекомендують використовувати максимально прості абревіатури для створення пошти, наприклад



На іншому поширеному інструментарієві для проведення он-лайн навчань зловмисники швидко шукають у соцмережах посилання на ресурс і починають збирати URL-посилання. Щойно сторонній увійшов у сесію, він може переслідувати користувачів образливими повідомленнями, транслювати заборонений контент, використовувати расові епітети та нецензурні вислови для зриву відеоконференцій. Але організатор зустрічі на цій платформі може у будь-який момент видалити фейкового учасника, оскільки на цій платформі створили кнопку «Security», що відображається в елементах управління сесії.



Рекомендовано під час онлайн навчання використовувати одну електронну пошту, аби уникнути неприємних ситуацій.



Користувачі можуть зробити свої відеоконференції безпечнішими, якщо дотримуватимуться таких порад:



• використовуйте унікальний ідентифікатор, а не особистий ідентифікатор зустрічі, для кожного дзвінка; на сторінці підтримки платформи є покрокове відео, як створити випадковий ідентифікатор;



• вимагайте пароль для будь-якого виклику;



• створюйте кімнату очікування, аби організатор сесії міг обирати, хто із користувачів може увійти до чату перед тим, як він офіційно розпочнеться;



• вимкніть можливість спільного використання екрана для всіх, окрім організаторів сесії; вимкніть звук та анотації, відео, приватні чати та фони для користувачів;



• якщо вашу зустріч таки перервав сторонній, то вимкніть можливість користувача долучитися до сесії після його видалення. Дотримуйтесь порад поліцейських, будьте пильні та обачні під час он-лайн навчання. У разі виникнення будь-яких інцидентів телефонуйте на 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кіберполіцейські застерігають про те, що під час проведення дистанційного навчання завжди варто бути напоготові до кіберзагроз, які можуть виникнути.Про це нагадують в пресслужбі поліції Волині.Навчання в режимі он-лайн у школах України відбувається на різних інтернет-платформах. Здебільшого, на них можна потрапити двома способами: викладач особисто приєднує слухачів, надіславши запрошення, або повідомляє спеціальний ідентифікатор доступу класу студентам/учням, і вони самі приєднуються до нього.У жодному разі ідентифікатор не можна повідомляти стороннім особам, які не мають жодного відношення до навчального процесу. Адже є випадки, коли діти самостійно розсилали «лінк» запрошення своїм знайомим, щоб зірвати урок або пожартувати над своїми однокласниками чи викладачами. На жаль, в цей момент вони не усвідомлювали своїх дій та їх наслідків, які наставали внаслідок елементарної безвідповідальності.Щоб унеможливити підключення сторонніх осіб до уроку, викладачеві варто звернути увагу на електронні пошти, які створюють учні для під’єднання або для отримання ідентифікатора доступу. Іноді зловмисники змінюють одну букву в електронній пошті, і при великій кількості учнів викладач може не розпізнати її підміну. Таким чином, на платформі з’являється чужий користувач. Тому потрібно бути максимально уважними.Поліцейські рекомендують використовувати максимально прості абревіатури для створення пошти, наприклад [email protected] У такому випадку викладачу буде набагато простіше викрити стороннє підключення та видалити його.На іншому поширеному інструментарієві для проведення он-лайн навчань зловмисники швидко шукають у соцмережах посилання на ресурс і починають збирати URL-посилання. Щойно сторонній увійшов у сесію, він може переслідувати користувачів образливими повідомленнями, транслювати заборонений контент, використовувати расові епітети та нецензурні вислови для зриву відеоконференцій. Але організатор зустрічі на цій платформі може у будь-який момент видалити фейкового учасника, оскільки на цій платформі створили кнопку «Security», що відображається в елементах управління сесії.Рекомендовано під час онлайн навчання використовувати одну електронну пошту, аби уникнути неприємних ситуацій.Користувачі можуть зробити свої відеоконференції безпечнішими, якщо дотримуватимуться таких порад:• використовуйте унікальний ідентифікатор, а не особистий ідентифікатор зустрічі, для кожного дзвінка; на сторінці підтримки платформи є покрокове відео, як створити випадковий ідентифікатор;• вимагайте пароль для будь-якого виклику;• створюйте кімнату очікування, аби організатор сесії міг обирати, хто із користувачів може увійти до чату перед тим, як він офіційно розпочнеться;• вимкніть можливість спільного використання екрана для всіх, окрім організаторів сесії; вимкніть звук та анотації, відео, приватні чати та фони для користувачів;• якщо вашу зустріч таки перервав сторонній, то вимкніть можливість користувача долучитися до сесії після його видалення. Дотримуйтесь порад поліцейських, будьте пильні та обачні під час он-лайн навчання. У разі виникнення будь-яких інцидентів телефонуйте на 102.

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