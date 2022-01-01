З Херсонщини до Москви окупанти примусово вивозять дітей, позбавлених батьківського піклування





Про це



За минулі дві доби поліція відкрила 23 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями РФ та їх поплічниками на території Херсонщини. В області зафіксована примусова депортація до Москви дітей, позбавлених батьківського піклування, викрадення священнослужителів, численні випадки мародерства, поєднаного із вбивством місцевого населення.



У колабораційній діяльності викрито лікарку-педіатра, яку окупаційна влада призначила виконуючою обов’язки керівника «державної бюджетної установи охорони здоров’я». Колаборантка співпрацює з країною-агресором, заклад відвідують депутати Держдуми РФ. Зрадниця періодично приймає від окупаційної влади гуманітарну допомогу у вигляді лікарських засобів, продуктів харчування та засобів гігієни. Ця діяльність висвітлюється пропагандистськими ЗМІ. Також стало відомо, що за сприяння місцевих колаборантів із вказаного закладу планується примусова депортація до Москви чотирьох вихованців віком від 11 місяців до 2-х років нібито для проходження курсу лікування. Двох дітей невстановлені люди уже вивезли в невідомому напрямку.



Від жителів окупованих населених пунктів Бериславського та Генічеського районів надходять численні повідомлення про мародерство з боку військовослужбовців армії РФ. Окупанти вивозять побутову техніку, речі та меблі на вантажних автомобілях. А в Генічеську невстановлені військові РФ вбили чоловіка, після чого розграбували його квартиру.



В області зафіксовані викрадення 7 мирних мешканців:



- у Голій Пристані та Новій Каховці військовослужбовці РФ викрали двох чоловіків;



- в Херсоні окупанти викрали жінку;



- у Херсонському районі озброєні російські військові викрали з храму священника та двох місцевих жителів;



- у Каховському районі російські військові захопили в полон жителя одного з сіл, відомо, що чоловіка катують.



Не припиняються обстріли армією РФ населених пунктів Бериславського району, на жаль, є загиблі та поранені, зруйновано цивільну інфраструктуру.



На деокупованих територіях поліцейські фіксують наслідки чергових ворожих обстрілів на місцях подій, документують кожен факт пошкодження та руйнування майна громадян, записують свідчення місцевих мешканців щодо злочинів відносно мирного населення. Всі зібрані матеріали долучаються до кримінальних проваджень.



Також правоохоронці допомагають громадянам евакуюватися до безпечніших місць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Примусова депортація дітей, мародерства та вбивства: поліція фіксує злочини армії РФ на Херсонщині.Про це повідомляє поліція Херсонської області.За минулі дві доби поліція відкрила 23 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями РФ та їх поплічниками на території Херсонщини. В області зафіксована примусова депортація до Москви дітей, позбавлених батьківського піклування, викрадення священнослужителів, численні випадки мародерства, поєднаного із вбивством місцевого населення.У колабораційній діяльності викрито лікарку-педіатра, яку окупаційна влада призначила виконуючою обов’язки керівника «державної бюджетної установи охорони здоров’я». Колаборантка співпрацює з країною-агресором, заклад відвідують депутати Держдуми РФ. Зрадниця періодично приймає від окупаційної влади гуманітарну допомогу у вигляді лікарських засобів, продуктів харчування та засобів гігієни. Ця діяльність висвітлюється пропагандистськими ЗМІ. Також стало відомо, що за сприяння місцевих колаборантів із вказаного закладу планується примусова депортація до Москви чотирьох вихованців віком від 11 місяців до 2-х років нібито для проходження курсу лікування. Двох дітей невстановлені люди уже вивезли в невідомому напрямку.Від жителів окупованих населених пунктів Бериславського та Генічеського районів надходять численні повідомлення про мародерство з боку військовослужбовців армії РФ. Окупанти вивозять побутову техніку, речі та меблі на вантажних автомобілях. А в Генічеську невстановлені військові РФ вбили чоловіка, після чого розграбували його квартиру.В області зафіксовані викрадення 7 мирних мешканців:- у Голій Пристані та Новій Каховці військовослужбовці РФ викрали двох чоловіків;- в Херсоні окупанти викрали жінку;- у Херсонському районі озброєні російські військові викрали з храму священника та двох місцевих жителів;- у Каховському районі російські військові захопили в полон жителя одного з сіл, відомо, що чоловіка катують.Не припиняються обстріли армією РФ населених пунктів Бериславського району, на жаль, є загиблі та поранені, зруйновано цивільну інфраструктуру.На деокупованих територіях поліцейські фіксують наслідки чергових ворожих обстрілів на місцях подій, документують кожен факт пошкодження та руйнування майна громадян, записують свідчення місцевих мешканців щодо злочинів відносно мирного населення. Всі зібрані матеріали долучаються до кримінальних проваджень.Також правоохоронці допомагають громадянам евакуюватися до безпечніших місць.

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