У Луцьку попрощалися із бойовим медиком Олександром Кульою. ФОТО
Сьогодні, 16:46
Сьогодні, 5 вересня, міська територіальна громада вшанувала ще одного військовослужбовця, який віддав своє життя у війні з Росією. У кафедральному соборі Святої Трійці відспівали Олександра Кулю, 1982 року народження.
Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.
Лучанин Олександр Куля був призваний на військову службу по мобілізації.
1 вересня бойовий медик третього механізованого батальйону військової частини солдат Олександр Куля загинув у районі населеного пункту Нестерянка Запорізької області.
“Донедавна ми думали, що будемо завжди спокійно жити, планувати завтрашній день, ставити перед собою цілі, досягати їх. Натомість сьогодні вкотре тримаємо в руках запалену свічу на честь загиблого воїна. Олександр віддав своє життя за те, щоб ми мали спокійний сон, щоб наші діти могли ходити до школи, дорослі – працювали. Але насправді, доки ми не переможемо у цій війні, у нас не буде ні спокійного сну, ні роботи, ні навчання. Тож робімо все, щоб наблизити перемогу, допомагаймо нашим військовим усім, чим можемо”, – наголосив у скорботному слові декан Свято-Троїцького собору, протоієрей Микола Нецькар.
До молитви за упокій душі спочилого разом із родиною, небайдужими та армійцями, долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Після богослужіння процесія з труною вийшла з храму на Театральний майдан, де вже зібралося чимало лучан. Перехожі зупинилися, схилили голови та зі сльозами на очах провели армійця в останню дорогу. Церемонія прощання з Героєм завершилась виконанням державного Гімну.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.
Лучанин Олександр Куля був призваний на військову службу по мобілізації.
1 вересня бойовий медик третього механізованого батальйону військової частини солдат Олександр Куля загинув у районі населеного пункту Нестерянка Запорізької області.
“Донедавна ми думали, що будемо завжди спокійно жити, планувати завтрашній день, ставити перед собою цілі, досягати їх. Натомість сьогодні вкотре тримаємо в руках запалену свічу на честь загиблого воїна. Олександр віддав своє життя за те, щоб ми мали спокійний сон, щоб наші діти могли ходити до школи, дорослі – працювали. Але насправді, доки ми не переможемо у цій війні, у нас не буде ні спокійного сну, ні роботи, ні навчання. Тож робімо все, щоб наблизити перемогу, допомагаймо нашим військовим усім, чим можемо”, – наголосив у скорботному слові декан Свято-Троїцького собору, протоієрей Микола Нецькар.
До молитви за упокій душі спочилого разом із родиною, небайдужими та армійцями, долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Після богослужіння процесія з труною вийшла з храму на Театральний майдан, де вже зібралося чимало лучан. Перехожі зупинилися, схилили голови та зі сльозами на очах провели армійця в останню дорогу. Церемонія прощання з Героєм завершилась виконанням державного Гімну.
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