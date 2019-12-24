Шкода державі – 777 тисяч: ліснику одного з держпідприємств на Волині оголосили про підозру

На Волині майстру лісу одного з державних підприємств повідомили про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст 367 КК України).Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, лісівник, неналежно виконуючи службові обов'язки, із травня 2020 року по березень 2021 року допустив на ввіреній йому території обходу проведення рубок 140 дерев, які не були відведені в рубку.Унаслідок незаконних рубок державі спричинено шкоду в розмірі понад 777 тисяч гривень.Триває досудове розслідування.Зауважимо, що згідно з санкцією ч. 2 ст.367 КК України службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.