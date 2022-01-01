Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу центру Харкова зросла

Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу центру Харкова зросла
Кількість постраждалих в результаті ворожого обстрілу центру Харкова 9 вересня зросла до 14 людей, з них троє дітей.

Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Сьогодні окупанти вдарили по центральній частині Харкова. За попередньою інформацією, вогонь відкрили з РСЗВ «Ураган». Влучили у житлові будинки, об'єкти освітньої інфраструктури. Наразі відомо про 14 постраждалих, зокрема травми отримали троє дітей.

«За останньою інформацією, ушкоджень зазнали 14 людей. В тому числі 3 дітей - 3, 11 та 15 років. Діти госпіталізовані в медичний заклад. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загрози їхнім життям немає», – пише Синєгубов.

Голова ОВА додав, що четверо дорослих мають легкі поранення, вони отримали медичну допомогу на місці. Стан решти постраждалих – середній.

«Ворог не спроможний протидіяти успішному просуванню ЗСУ і мститься за це мирним харків'янам. Будьте максимально обережні», – наголошує він.

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни вдарили по Харкову з РСЗВ. Відомо про прильоти у Шевченківському районі.


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Теги: Харківщина, обстріли, Росія
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