Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу центру Харкова зросла





Про це Олег Синєгубов.



Сьогодні окупанти вдарили по центральній частині Харкова. За попередньою інформацією, вогонь відкрили з РСЗВ «Ураган». Влучили у житлові будинки, об'єкти освітньої інфраструктури. Наразі відомо про 14 постраждалих, зокрема травми отримали троє дітей.



«За останньою інформацією, ушкоджень зазнали 14 людей. В тому числі 3 дітей - 3, 11 та 15 років. Діти госпіталізовані в медичний заклад. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загрози їхнім життям немає», – пише Синєгубов.



Голова ОВА додав, що четверо дорослих мають легкі поранення, вони отримали медичну допомогу на місці. Стан решти постраждалих – середній.



«Ворог не спроможний протидіяти успішному просуванню ЗСУ і мститься за це мирним харків'янам. Будьте максимально обережні», – наголошує він.



Нагадаємо, сьо





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість постраждалих в результаті ворожого обстрілу центру Харкова 9 вересня зросла до 14 людей, з них троє дітей.Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністраціїСьогодні окупанти вдарили по центральній частині Харкова. За попередньою інформацією, вогонь відкрили з РСЗВ «Ураган». Влучили у житлові будинки, об'єкти освітньої інфраструктури. Наразі відомо про 14 постраждалих, зокрема травми отримали троє дітей.«За останньою інформацією, ушкоджень зазнали 14 людей. В тому числі 3 дітей - 3, 11 та 15 років. Діти госпіталізовані в медичний заклад. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загрози їхнім життям немає», – пише Синєгубов.Голова ОВА додав, що четверо дорослих мають легкі поранення, вони отримали медичну допомогу на місці. Стан решти постраждалих – середній.«Ворог не спроможний протидіяти успішному просуванню ЗСУ і мститься за це мирним харків'янам. Будьте максимально обережні», – наголошує він.Нагадаємо, сьо годні вдень росіяни вдарили по Харкову з РСЗВ. Відомо про прильоти у Шевченківському районі.

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