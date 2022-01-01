Назвали кількість російських військ на лінії фронту

Назвали кількість російських військ на лінії фронту
По всій лінії фронту постійно діють 110 батальйонних тактичних груп російської армії, а також окупанти мають намір призвати на службу і відправити на війну ще 90 тисяч росіян.

Про це в четвер, 8 вересня, заявив представник ГУР МОУ Вадим Скибіцький у підкасті Української правди (без)Безпечна країна, передає Кореспондент.

З його слів, 110 батальйонів означають близько 170 тисяч людей.

«Зараз активно використовується 110-111 батальйонних тактичних груп, які постійно діють по всій лінії фронту», – зазначив він.

«Ми ясно розуміємо як вони зараз формують резерви та проводять мобілізаційні заходи: це так звані добровольці, так звані патріотичні батальйони, резервісти того ж таки «Бойового армійського резерву країни», приватні військові компанії», – повідомив Скибицький.

Також він спрогнозував, що відновити свої сили росіяни мають намір покликати до армії близько 90 тис. осіб.

Нагадаємо, ЗСУ завдали потужних ударів по росіянах у Харківській області. Звільнено понад 20 населених пунктів. Під контроль України повернулися близько 700 квадратних кілометрів території.

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Теги: чисельність російських військ
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