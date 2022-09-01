У McDonald's прокоментували можливу дату відкриття





Про це очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі написала у Facebook, пише



"Є певний рівень сервісу, чистоти та якості, якого ми дотримуємося. Ви за нами скучили, а ми ще більше. Але треба ще почекати і не вестися на вкиди горе-пабліків", – написала вона. Муджирі підтвердила, що мережа готує ресторани до відкриття, люди відновлюють навички, а також очікують поставки продуктів.



За її словами, щойно мережа матиме остаточну дату відкриття, всю інформацію повідомлять "з максимальними деталями, які ми зможемо озвучити".



Раніше у ЗМІ поширювалися чутки, що мережа ніби почне відкриття з 20 вересня.



Нагадаємо, у McDonald’s Україна заявили, що ресторани мережі будуть відкриватися поетапно - першими відкриються заклади у Києві та на заході України.



Раніше повідомлялось, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s може відновити роботу закладів у серпні.



Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС встановило зв’язок з українським офісом McDonald’s, а потім і з їхньою штаб-квартирою у США, аби відновити роботу ресторанів в Україні найближчим часом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's прокоментували чутки щодо відкриття 20 вересня та зазначили, що ресторани готують, але до відкриття доведеться ще зачекати.Про це очільниця відділу комунікацій українського McDonald'sнаписала у Facebook, пише "Економічна правда" "Є певний рівень сервісу, чистоти та якості, якого ми дотримуємося. Ви за нами скучили, а ми ще більше. Але треба ще почекати і не вестися на вкиди горе-пабліків", – написала вона. Муджирі підтвердила, що мережа готує ресторани до відкриття, люди відновлюють навички, а також очікують поставки продуктів.За її словами, щойно мережа матиме остаточну дату відкриття, всю інформацію повідомлять "з максимальними деталями, які ми зможемо озвучити".Раніше у ЗМІ поширювалися чутки, що мережа ніби почне відкриття з 20 вересня.Нагадаємо, у McDonald’s Україна заявили, що ресторани мережі будуть відкриватися поетапно - першими відкриються заклади у Києві та на заході України.Раніше повідомлялось, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s може відновити роботу закладів у серпні.Міністр зовнішніх справповідомив, що МЗС встановило зв’язок з українським офісом McDonald’s, а потім і з їхньою штаб-квартирою у США, аби відновити роботу ресторанів в Україні найближчим часом.

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