ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині: Зеленський подякував бійцям волинської бригади
Сьогодні, 23:05
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів.
Про це йшлося у зверненні Зеленського наприкінці 198-го дня війни.
Пряма мова:
«На цей час Збройні Сили України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей.
Прошу українців зі звільненої території: будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі.
Підрозділи Національної поліції повертаються у звільнені населені пункти Харківщини.
І хочу подякувати сьогодні нашим розвідникам, нашим спецслужбовцям, які вкотре проявили себе дуже результативно у вигнанні ворога.
Дякую й бійцям 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого – командувач на Харківському напрямку особливо відзначив героїчні дії хлопців із цієї бригади.
Не забуваємо й про інші напрямки. Жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні нашої країни.
Дякую морським піхотинцям 503-го батальйону за мужність на Донеччині.
Дякую воїнам-розвідникам 131-го окремого розвідувального батальйону, які, ризикуючи життям, висуваються першими, забезпечують виконання поставлених завдань загальновійськовими підрозділами на Херсонщині».
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Про це йшлося у зверненні Зеленського наприкінці 198-го дня війни.
Пряма мова:
«На цей час Збройні Сили України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей.
Прошу українців зі звільненої території: будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі.
Підрозділи Національної поліції повертаються у звільнені населені пункти Харківщини.
І хочу подякувати сьогодні нашим розвідникам, нашим спецслужбовцям, які вкотре проявили себе дуже результативно у вигнанні ворога.
Дякую й бійцям 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого – командувач на Харківському напрямку особливо відзначив героїчні дії хлопців із цієї бригади.
Не забуваємо й про інші напрямки. Жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні нашої країни.
Дякую морським піхотинцям 503-го батальйону за мужність на Донеччині.
Дякую воїнам-розвідникам 131-го окремого розвідувального батальйону, які, ризикуючи життям, висуваються першими, забезпечують виконання поставлених завдань загальновійськовими підрозділами на Херсонщині».
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