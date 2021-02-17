Україна і Польща розвантажать волинський пункту пропуску, де страйкують польські водії





Як передає Мустафа Найєм.



Прикордонний пункт пропуску "Устилуг – Зосін" є найближчим до переїзду "Ягодин – Дорогуськ", де кілька днів страйкують польські далекобійники. Режим пропуску пустих вантажівок на нових умовах почне діяти завтра, 9 вересня, о 8:00 за київським часом.



"Сподіваємось, дружній крок українських служб покладе край блокуванню пунктів пропуску з польської сторони і допоможе підвищити ефективність роботи фітосанітарних та ветеринарних служб Республіки Польща", – зазначив Найєм.



Нагадаємо, в понеділок група польських водіїв заблокувала пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на кордоні з Україною.



Страйкарі вимагали відкриття коридору для пропуску порожніх ваговозів, збільшення працівників фітосанітарної та митної служб для прискорення перевірок, а також повернення дозволів для українських водіїв, що їдуть до Польщі – тобто фактичного скасування "транспортного безвізу".



Українська сторона стверджує, що проблема в перетині кордону криється саме з польського боку, де "щодня перевіряли все менше і менше автівок".



У вівторок Україна з Польщею досягли попередньої домовленості для розблокування руху на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські та польські прикордонні та митні служби досягли домовленості щодо відкриття пункту пропуску "Устилуг – Зосін" для виїзду порожніх транспортних засобів – цей крок покликаний розв’язати кілометрові черги на кордоні, що вже призвели до страйку польських водіїв.Як передає "Європейська правда" , про це в четвер заявив заступник міністра інфраструктури УкраїниПрикордонний пункт пропуску "Устилуг – Зосін" є найближчим до переїзду "Ягодин – Дорогуськ", де кілька днів страйкують польські далекобійники. Режим пропуску пустих вантажівок на нових умовах почне діяти завтра, 9 вересня, о 8:00 за київським часом."Сподіваємось, дружній крок українських служб покладе край блокуванню пунктів пропуску з польської сторони і допоможе підвищити ефективність роботи фітосанітарних та ветеринарних служб Республіки Польща", – зазначив Найєм.Нагадаємо, в понеділок група польських водіїв заблокувала пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на кордоні з Україною.Страйкарі вимагали відкриття коридору для пропуску порожніх ваговозів, збільшення працівників фітосанітарної та митної служб для прискорення перевірок, а також повернення дозволів для українських водіїв, що їдуть до Польщі – тобто фактичного скасування "транспортного безвізу".Українська сторона стверджує, що проблема в перетині кордону криється саме з польського боку, де "щодня перевіряли все менше і менше автівок".У вівторок Україна з Польщею досягли попередньої домовленості для розблокування руху на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

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