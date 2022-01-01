Білорусь знову продовжила військові навчання

Білорусь вчергове продовжила навчання на тиждень - до 17 вересня. Загальна кількість продовжень становить 20 тижнів.Про це йдеться в повідомленні моніторингової групи "Беларускі Гаюн"."Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 20 тижнів. Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - інформує група.Загалом продовження навчань на білоруських полігонах наразі має такий вигляд:- 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 17.09;- Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 16.09;- Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 17:09;- Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповицький район) до 16.09;- 212-й авіаційний полігон «Неман» (Новогрудський район) до 16.09;- 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) 16.09;- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевичський район) до 16.09;- Полігон «Лепельський» 19 ОМБР. (Лепельський район) до 17.09.