Білорусь знову продовжила військові навчання

Білорусь знову продовжила військові навчання
Білорусь вчергове продовжила навчання на тиждень - до 17 вересня. Загальна кількість продовжень становить 20 тижнів.

Про це йдеться в повідомленні моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 20 тижнів. Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - інформує група.

Загалом продовження навчань на білоруських полігонах наразі має такий вигляд:

- 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 17.09;
- Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 16.09;
- Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 17:09;
- Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповицький район) до 16.09;
- 212-й авіаційний полігон «Неман» (Новогрудський район) до 16.09;
- 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) 16.09;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевичський район) до 16.09;
- Полігон «Лепельський» 19 ОМБР. (Лепельський район) до 17.09.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Білорусь, навчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Сумщині ракета поцілила в терапевтичне відділення: вісім людей поранені
Сьогодні, 01:03
Білорусь знову продовжила військові навчання
Сьогодні, 00:30
10 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про звільнену Балаклію і знищену «Москву»: добрі новини від ВолиньPost за 9 вересня
09 вересень, 23:40
ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині: Зеленський подякував бійцям волинської бригади
09 вересень, 23:05
Схожі новини
Білорусь вкотре продовжила військові навчання: щонайменше до 20 серпня Білорусь вкотре продовжила військові навчання: щонайменше до 20 серпня
12 серпень, 19:20
Білорусь проведе спільні військові навчання з Росією Білорусь проведе спільні військові навчання з Росією
09 серпень, 13:19
Білорусь вкотре продовжила військові навчання Білорусь вкотре продовжила військові навчання
29 липень, 16:31
У Білорусі стартували навчання із територіальними військами У Білорусі стартували навчання із територіальними військами
12 липень, 12:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Сумщині ракета поцілила в терапевтичне відділення: вісім людей поранені
Сьогодні, 01:03
 0
Білорусь знову продовжила військові навчання
Сьогодні, 00:30
 0
10 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про звільнену Балаклію і знищену «Москву»: добрі новини від ВолиньPost за 9 вересня
09 вересень, 23:40
 0
ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині: Зеленський подякував бійцям волинської бригади
09 вересень, 23:05
 0
Медіа
відео
1/8