Зеленський прокоментував обшуки у представників волонтерського руху

Володимир Зеленський заявив, що попри воєнний стан в Україні усі громадяни є рівними перед законом та закликав надати йому інформацію про несправедливі звинувачення волонтерів у незаконній діяльності, якщо така є.



Про це він повідомив під час спільного брифінгу з прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким та президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом, передає





«Україна європейська держава, демократична та повинна жити за законом. І кожна людина попри воєнний стан повинна жити за законом. Для нас дуже важливо, що після 24 лютого наша вся держава об’єдналася, дуже важливо поважати роботу як волонтерів, так і поважати роботу правоохоронців, які з першого дня гинули не тільки на полі бою, а як і кожен громадянин, взявши зброю… Сьогодні повага є до кожної людини, яка тут залишилася і допомагала будувати державу, міцну державу: і волонтери, і правоохоронці, і військові, і таксисти, які перетворилися у водіїв», - сказав Зеленський.



Зеленський розповів про відомий йому випадок проведення обшуків НАБУ на Запоріжжі, проте зауважив, що не знає деталей справи.



«Я знаю про випадок, який був зареєстрований НАБУ, вони приходили з обшуками у Запорізькій області. Мені не відомі деталі більше ніж вам, я настільки можу, наскільки в мене є повноваження. Я би хотів почути деталі, або дійсно хтось винен і що там щось таке робилося, або іншу відповідь, але почути, для нас сьогодні дуже важливо знати правду», - розповів Президент.



Зеленський також попросив журналіста передати йому інформацію, якщо є додаткові кейси.



«Якщо є якісь додаткові кейси якоїсь несправедливості, усі знають моє відношення і велику повагу до роботи волонтерського руху в Україні. Якщо у вас є додаткові якісь кейси, то будь ласка, передайте, я можу підняти це питання», - сказав Зеленський.



Зауважимо, що і на Волині були обшуки та є відкриті кримінальні справи щодо представників волонтерського руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив, що попри воєнний стан в Україні усі громадяни є рівними перед законом та закликав надати йому інформацію про несправедливі звинувачення волонтерів у незаконній діяльності, якщо така є.Про це він повідомив під час спільного брифінгу з прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким та президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом, передає УНН «Україна європейська держава, демократична та повинна жити за законом. І кожна людина попри воєнний стан повинна жити за законом. Для нас дуже важливо, що після 24 лютого наша вся держава об’єдналася, дуже важливо поважати роботу як волонтерів, так і поважати роботу правоохоронців, які з першого дня гинули не тільки на полі бою, а як і кожен громадянин, взявши зброю… Сьогодні повага є до кожної людини, яка тут залишилася і допомагала будувати державу, міцну державу: і волонтери, і правоохоронці, і військові, і таксисти, які перетворилися у водіїв», - сказав Зеленський.Зеленський розповів про відомий йому випадок проведення обшуків НАБУ на Запоріжжі, проте зауважив, що не знає деталей справи.«Я знаю про випадок, який був зареєстрований НАБУ, вони приходили з обшуками у Запорізькій області. Мені не відомі деталі більше ніж вам, я настільки можу, наскільки в мене є повноваження. Я би хотів почути деталі, або дійсно хтось винен і що там щось таке робилося, або іншу відповідь, але почути, для нас сьогодні дуже важливо знати правду», - розповів Президент.Зеленський також попросив журналіста передати йому інформацію, якщо є додаткові кейси.«Якщо є якісь додаткові кейси якоїсь несправедливості, усі знають моє відношення і велику повагу до роботи волонтерського руху в Україні. Якщо у вас є додаткові якісь кейси, то будь ласка, передайте, я можу підняти це питання», - сказав Зеленський.Зауважимо, що і на Волині були обшуки та є відкриті кримінальні справи щодо представників волонтерського руху.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію