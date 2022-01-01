Добрі новини від ВолиньPost за 30 жовтня

Попереду багато складних днів, утім таких минуло уже двісті сорок дев'ять. Ми не просто вистояли і втрималися, ми продовжуємо боротися за незалежність. Стадо рабів не здобуде країну свободи, і все буде Україна!Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно. Сьогодні,, нагадаємо вам про таке:Влада Словенії вже виконала свою частину угоди з Німеччиною - в Україну вже прибула партія 28 танків М-55С, які передадуть на потреби ЗСУ.Відомо, що партію військової техніки було помічено на залізничній станції Цельє. Під чорним брезентом ховалися 28 танків М-55С, які й досі перебували в резерві словенської армії, але тепер вони посилять оборону України у війні.Українські військові продовжують активно нищити арсенали російських окупантів, в яких було різне озброєння.Бійці ЗСУ ліквідували 8 таких арсеналів. Відповідного результату захисникам вдалося досягти протягом 2 днів.Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 30 жовтня ЗСУ уже знищили близько 71200 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 71200 (+950) осіб,танків ‒ 2672 (+13) од,бойових броньованих машин ‒ 5453 (+52) од,артилерійських систем – 1724 (+16) од,РСЗВ – 383 (+3) од,засобів ППО ‒ 197 (+2) од,літаків – 274 (+1) од,гелікоптерів – 252 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6),крилатих ракет ‒ 352 (+1),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13) од,спеціальної техніки ‒ 154 (+2).34-річний український боксерповернувся в ринг після майже 11-місячної перерви та здолав 26-річного, який до цього жодного разу не програвав.Перемогу українця судді оголосили одноголосно.Завдяки злагодженій командній роботі лікарів Центру серця та судин Першого медичного об'єднання Львова вдалося врятувати життя і здоров’я 52-річного пацієнта.«Попереду тривала реабілітація − і Орест буде ще, як в молодості, грати футбол. Безмежно вдячний моїм колегам та друзямта усій команді за відвагу та наполегливу працю», − написав волинський лікарна своїй сторінці у фейсбуці.Генеральний директор турецької компанії Baykarзаявив, що безпілотники його компанії незабаром зможуть протистояти іранським дронам-камікадзе, якими Росія атакує об’єкти інфраструктури в Україні, використовуючи ракети «повітря-повітря».Він також повідомив про підписання контракту між компанією Baykar та турецьким ракетобудівним гігантом Roketsan щодо інтеграції ракети ППО Sungur для боротьби з безпілотниками.«Sungur є перевіреним боєприпасом, особливо проти рухомих цілей, таких як вертольоти та безпілотники. Використання його з безпілотних літальних апаратів як ракети класу «повітря-повітря» змінить ситуацію», - сказав, генеральний менеджер Roketsan.