Добрі новини від ВолиньPost за 30 жовтня

Добрі новини від ВолиньPost за 30 жовтня
Попереду багато складних днів, утім таких минуло уже двісті сорок дев'ять. Ми не просто вистояли і втрималися, ми продовжуємо боротися за незалежність. Стадо рабів не здобуде країну свободи, і все буде Україна!

Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно. Сьогодні, 30 жовтня, нагадаємо вам про таке:

Україна отримала від Словенії вже майже 30 танків

Влада Словенії вже виконала свою частину угоди з Німеччиною - в Україну вже прибула партія 28 танків М-55С, які передадуть на потреби ЗСУ.

Відомо, що партію військової техніки було помічено на залізничній станції Цельє. Під чорним брезентом ховалися 28 танків М-55С, які й досі перебували в резерві словенської армії, але тепер вони посилять оборону України у війні.

Українські захисники знищили 8 ворожих арсеналів за 2 дні

Українські військові продовжують активно нищити арсенали російських окупантів, в яких було різне озброєння.

Бійці ЗСУ ліквідували 8 таких арсеналів. Відповідного результату захисникам вдалося досягти протягом 2 днів.

ЗСУ знищили за добу 950 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога

Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 30 жовтня ЗСУ уже знищили близько 71200 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 71200 (+950) осіб,
танків ‒ 2672 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 5453 (+52) од,
артилерійських систем – 1724 (+16) од,
РСЗВ – 383 (+3) од,
засобів ППО ‒ 197 (+2) од,
літаків – 274 (+1) од,
гелікоптерів – 252 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6),
крилатих ракет ‒ 352 (+1),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13) од,
спеціальної техніки ‒ 154 (+2).

Український боксер Ломаченко здолав американця Ортіса

34-річний український боксер Василь Ломаченко повернувся в ринг після майже 11-місячної перерви та здолав 26-річного Джемейна Ортіса, який до цього жодного разу не програвав.

Перемогу українця судді оголосили одноголосно.

Волинський хірург разом із колегами врятували пацієнта з гіпертонічним кризом

Завдяки злагодженій командній роботі лікарів Центру серця та судин Першого медичного об'єднання Львова вдалося врятувати життя і здоров’я 52-річного пацієнта.

«Попереду тривала реабілітація − і Орест буде ще, як в молодості, грати футбол. Безмежно вдячний моїм колегам та друзям Роману Домашичу, Олександру Голубу, Віктору Сало, Orest Nykoliv та усій команді за відвагу та наполегливу працю», − написав волинський лікар Vasyl Protsko на своїй сторінці у фейсбуці.

«Байрактари» незабаром зможуть протистояти іранським дронам

Генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар заявив, що безпілотники його компанії незабаром зможуть протистояти іранським дронам-камікадзе, якими Росія атакує об’єкти інфраструктури в Україні, використовуючи ракети «повітря-повітря».

Він також повідомив про підписання контракту між компанією Baykar та турецьким ракетобудівним гігантом Roketsan щодо інтеграції ракети ППО Sungur для боротьби з безпілотниками.

«Sungur є перевіреним боєприпасом, особливо проти рухомих цілей, таких як вертольоти та безпілотники. Використання його з безпілотних літальних апаратів як ракети класу «повітря-повітря» змінить ситуацію», - сказав Мурат Ікінчі, генеральний менеджер Roketsan.

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