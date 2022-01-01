Добрі новини від ВолиньPost за 30 жовтня
30 жовтень, 23:54
Попереду багато складних днів, утім таких минуло уже двісті сорок дев'ять. Ми не просто вистояли і втрималися, ми продовжуємо боротися за незалежність. Стадо рабів не здобуде країну свободи, і все буде Україна!
Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно. Сьогодні, 30 жовтня, нагадаємо вам про таке:
Україна отримала від Словенії вже майже 30 танків
Влада Словенії вже виконала свою частину угоди з Німеччиною - в Україну вже прибула партія 28 танків М-55С, які передадуть на потреби ЗСУ.
Відомо, що партію військової техніки було помічено на залізничній станції Цельє. Під чорним брезентом ховалися 28 танків М-55С, які й досі перебували в резерві словенської армії, але тепер вони посилять оборону України у війні.
Українські захисники знищили 8 ворожих арсеналів за 2 дні
Українські військові продовжують активно нищити арсенали російських окупантів, в яких було різне озброєння.
Бійці ЗСУ ліквідували 8 таких арсеналів. Відповідного результату захисникам вдалося досягти протягом 2 днів.
ЗСУ знищили за добу 950 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 30 жовтня ЗСУ уже знищили близько 71200 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 71200 (+950) осіб,
танків ‒ 2672 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 5453 (+52) од,
артилерійських систем – 1724 (+16) од,
РСЗВ – 383 (+3) од,
засобів ППО ‒ 197 (+2) од,
літаків – 274 (+1) од,
гелікоптерів – 252 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6),
крилатих ракет ‒ 352 (+1),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13) од,
спеціальної техніки ‒ 154 (+2).
Український боксер Ломаченко здолав американця Ортіса
34-річний український боксер Василь Ломаченко повернувся в ринг після майже 11-місячної перерви та здолав 26-річного Джемейна Ортіса, який до цього жодного разу не програвав.
Перемогу українця судді оголосили одноголосно.
Волинський хірург разом із колегами врятували пацієнта з гіпертонічним кризом
Завдяки злагодженій командній роботі лікарів Центру серця та судин Першого медичного об'єднання Львова вдалося врятувати життя і здоров’я 52-річного пацієнта.
«Попереду тривала реабілітація − і Орест буде ще, як в молодості, грати футбол. Безмежно вдячний моїм колегам та друзям Роману Домашичу, Олександру Голубу, Віктору Сало, Orest Nykoliv та усій команді за відвагу та наполегливу працю», − написав волинський лікар Vasyl Protsko на своїй сторінці у фейсбуці.
«Байрактари» незабаром зможуть протистояти іранським дронам
Генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар заявив, що безпілотники його компанії незабаром зможуть протистояти іранським дронам-камікадзе, якими Росія атакує об’єкти інфраструктури в Україні, використовуючи ракети «повітря-повітря».
Він також повідомив про підписання контракту між компанією Baykar та турецьким ракетобудівним гігантом Roketsan щодо інтеграції ракети ППО Sungur для боротьби з безпілотниками.
«Sungur є перевіреним боєприпасом, особливо проти рухомих цілей, таких як вертольоти та безпілотники. Використання його з безпілотних літальних апаратів як ракети класу «повітря-повітря» змінить ситуацію», - сказав Мурат Ікінчі, генеральний менеджер Roketsan.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно. Сьогодні, 30 жовтня, нагадаємо вам про таке:
Україна отримала від Словенії вже майже 30 танків
Влада Словенії вже виконала свою частину угоди з Німеччиною - в Україну вже прибула партія 28 танків М-55С, які передадуть на потреби ЗСУ.
Відомо, що партію військової техніки було помічено на залізничній станції Цельє. Під чорним брезентом ховалися 28 танків М-55С, які й досі перебували в резерві словенської армії, але тепер вони посилять оборону України у війні.
Українські захисники знищили 8 ворожих арсеналів за 2 дні
Українські військові продовжують активно нищити арсенали російських окупантів, в яких було різне озброєння.
Бійці ЗСУ ліквідували 8 таких арсеналів. Відповідного результату захисникам вдалося досягти протягом 2 днів.
ЗСУ знищили за добу 950 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 30 жовтня ЗСУ уже знищили близько 71200 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 71200 (+950) осіб,
танків ‒ 2672 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 5453 (+52) од,
артилерійських систем – 1724 (+16) од,
РСЗВ – 383 (+3) од,
засобів ППО ‒ 197 (+2) од,
літаків – 274 (+1) од,
гелікоптерів – 252 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6),
крилатих ракет ‒ 352 (+1),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13) од,
спеціальної техніки ‒ 154 (+2).
Український боксер Ломаченко здолав американця Ортіса
34-річний український боксер Василь Ломаченко повернувся в ринг після майже 11-місячної перерви та здолав 26-річного Джемейна Ортіса, який до цього жодного разу не програвав.
Перемогу українця судді оголосили одноголосно.
Волинський хірург разом із колегами врятували пацієнта з гіпертонічним кризом
Завдяки злагодженій командній роботі лікарів Центру серця та судин Першого медичного об'єднання Львова вдалося врятувати життя і здоров’я 52-річного пацієнта.
«Попереду тривала реабілітація − і Орест буде ще, як в молодості, грати футбол. Безмежно вдячний моїм колегам та друзям Роману Домашичу, Олександру Голубу, Віктору Сало, Orest Nykoliv та усій команді за відвагу та наполегливу працю», − написав волинський лікар Vasyl Protsko на своїй сторінці у фейсбуці.
«Байрактари» незабаром зможуть протистояти іранським дронам
Генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар заявив, що безпілотники його компанії незабаром зможуть протистояти іранським дронам-камікадзе, якими Росія атакує об’єкти інфраструктури в Україні, використовуючи ракети «повітря-повітря».
Він також повідомив про підписання контракту між компанією Baykar та турецьким ракетобудівним гігантом Roketsan щодо інтеграції ракети ППО Sungur для боротьби з безпілотниками.
«Sungur є перевіреним боєприпасом, особливо проти рухомих цілей, таких як вертольоти та безпілотники. Використання його з безпілотних літальних апаратів як ракети класу «повітря-повітря» змінить ситуацію», - сказав Мурат Ікінчі, генеральний менеджер Roketsan.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
31 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 30 жовтня
30 жовтень, 23:54
Як у Луцьку реабілітується військовий з Дніпропетровщини, який отримав контузію. ФОТО. ВІДЕО
30 жовтень, 22:55
Дружина загиблого Героя з Волині народила доньку. ФОТО
30 жовтень, 22:11
На Волині медики змінили білі халати на яскраві світшоти. ФОТО. ВІДЕО
30 жовтень, 21:59
Медіа