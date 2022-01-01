«Байрактари» незабаром зможуть протистояти іранським дронам

«Байрактари» незабаром зможуть протистояти іранським дронам
Генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар заявив, що безпілотники його компанії незабаром зможуть протистояти іранським дронам-камікадзе, якими Росія атакує об’єкти інфраструктури в Україні, використовуючи ракети «повітря-повітря».

Про це повідомляє Daily Sabah, передає Укрінформ.

«Незабаром наші Bayraktar TB2 і Akіncі матимуть ракети «повітря-повітря», причому не лише для ураження безпілотників, але й інших ворожих літаків. Ми проводимо наші випробування», — сказав гендиректор компанії Baykar під час оборонної виставки SAHA Expo в Стамбулі.

Він також повідомив про підписання контракту між компанією Baykar та турецьким ракетобудівним гігантом Roketsan щодо інтеграції ракети ППО Sungur для боротьби з безпілотниками.

«Sungur є перевіреним боєприпасом, особливо проти рухомих цілей, таких як вертольоти та безпілотники. Використання його з безпілотних літальних апаратів як ракети класу «повітря-повітря» змінить ситуацію», - сказав Мурат Ікінчі, генеральний менеджер Roketsan.

Зазначається, що інтеграція таких ракет до бойових безпілотників Akіncі та Bayraktar TB2 створить недорогу концепцію повітряного патрулювання для усунення таких загроз, як ударні гелікоптери та ворожі безпілотники, включаючи дрони-камікадзе, замість використання дорогих літаків.

За словами Байрактара, іранські дрони-камікадзе повільні, шумні та розгорнуті на низькій висоті, що робить їх «легкими цілями».

«У будь-якому випадку, треба бути готовими до контрзаходів… Ми повністю підтримуємо Україну в захисті свого суверенітету», - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Байрактар, іранські дрони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Байрактари» незабаром зможуть протистояти іранським дронам
Сьогодні, 19:07
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 30 жовтня
Сьогодні, 18:46
Волинський хірург разом із колегами врятували пацієнта з гіпертонічним кризом
Сьогодні, 17:30
Як волиняни економлять електроенергію. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
У Ковельській громаді перейменували майже 50 вулиць та провулків. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 15:27
Схожі новини
Коли в Україні з'явиться завод з виробництва «Байрактарів» Коли в Україні з'явиться завод з виробництва «Байрактарів»
28 жовтень, 13:14
Виробник «Байрактарів» оплатив відпочинок у Туреччині луцьким школярам-продавцям черешні Виробник «Байрактарів» оплатив відпочинок у Туреччині луцьким школярам-продавцям черешні
29 серпень, 21:35
У «Дії» можна покерувати Байрактаром У «Дії» можна покерувати Байрактаром
21 березень, 20:06
У Київському зоопарку народився лемур: назвали Байрактаром У Київському зоопарку народився лемур: назвали Байрактаром
04 березень, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Байрактари» незабаром зможуть протистояти іранським дронам
Сьогодні, 19:07
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 30 жовтня
Сьогодні, 18:46
 0
Волинський хірург разом із колегами врятували пацієнта з гіпертонічним кризом
Сьогодні, 17:30
 0
Як волиняни економлять електроенергію. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
 0
У Ковельській громаді перейменували майже 50 вулиць та провулків. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 15:27
 0
Медіа
відео
1/8