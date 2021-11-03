Волинський хірург разом із колегами врятували пацієнта з гіпертонічним кризом

Волинський хірург разом із колегами врятували пацієнта з гіпертонічним кризом
Завдяки злагодженій командній роботі лікарів Центру серця та судин Першого медичного об'єднання Львова вдалося врятувати життя і здоров’я 52-річного пацієнта.

Про це написав лікар Vasyl Protsko на своїй сторінці у фейсбуці, передає "Район. Стара Вижівка".

Пацієнт поступив з гіпертонічним кризом та гострим коронарним синдромом у відділення кардіології Першого медичного об’єднання Львова.

Після дообстеження діагностували гостру розшаровуючу аневризму висхідного відділу аорти. Далі провели ургентне протезування висхідного відділу аорти та операцію Бенталла. Десять годин тривала операційна боротьба за життя.

На наступний день була гостра критична ішемія обох кінцівок. На контрольному КТ-ангіо − поширення розшарування розповсюдилося на клубові артерії. Провели ургентне ендоваскулярне біфуркаційне стентування аорто-клубових сегменів і три години боротьби з небезпекою ампутації кінцівок.

Результат − на четвертий день після поступлення пацієнт став на власні ноги. На десятий день пішов самостійно додому.

«Попереду тривала реабілітація − і Орест буде ще, як в молодості, грати футбол. Безмежно вдячний моїм колегам та друзям Роману Домашичу, Олександру Голубу, Віктору Сало, Orest Nykoliv та усій команді за відвагу та наполегливу працю», − ідеться в повідомленні.

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Теги: Хірург, лікар, медицина, Стара Вижівка
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