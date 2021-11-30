Як волиняни економлять електроенергію. ВІДЕО

Юрій Грицюк.



З його слів, котли та бойлери періодично потрібно очищувати нагрівачі від накипу, який є тепловим бар'єром, що перешкоджає подачі тепла. Також можна прийняти душ замість ванни, встановити оптимальну температури на приладах, вимкнути бойлер у випадку, якщо він не використовується.



Загальне правило – вмикати світло та прилади лише за потреби



Як зазначив завідувач кафедри електричної інженерії вишу, деякі домашні справи, які потребують використання світла, слід перенести після 23:00, особливо якщо в помешканні встановлений двозонний чи тризонний лічильник та підключений "нічний тариф". Також серед загальних рекомендації – не закривати радіатори опалення речами та предметами, аби була вільна віддача тепла.



"Наприклад, прання, прасування, приготування їжі потрібно розвести в різний час. Не в часи пікового навантаження, а між ними. Якщо техніка програмована, можна відкласти старт. Для підігріву їжі використовувати мікрохвильовки, тому що їх потужність менша. Деякі операції щодо кухонного обладнання можна виконувати вручну, що дасть економію", – говорить експерт.



Юрій Грицюк каже: кожен вирішує самостійно, від яких електроприладів можна відмовитися чи скоротити час їхнього використання, та в будь-якому випадку як світло, так і техніку варто вмикати лише за потреби.



Як економлять електрику у волинському гуртожитку



Економить електроенергію не лише вдома, але й у гуртожитку в Ківерцях студент Вадим Гринюк із села Граддя Камінь-Каширського району. Хлопець каже: чайник та мікрохвильовку використовує лише при потребі.



"Зарядні прилади використовуються, коли розряджається телефон, але зараз нам кажуть, що електроенергія буде вимикатися частіше, то ми стараємося прилади не використовувати так, щоб вони розряджалися швидко", – зазначив студент.



Кімнату, де проживає Вадим Гринюк, освітлює лампа розжарювання. Хлопець планує змінити її на енергоощадну. На кухні і в санвузлах уже світять LED-лампи. Економити електроенергію у гуртожитку просить студентів його завідувачка Віра Хомик. Жінка розповіла, що студентам у гуртожитку не дозволено користуватися електрообігрівачами за наказом ректора.



"Дуже велика потужність, і якщо в кожній кімнаті вмикатимуть електроприлади, то відповідно за собою веде результат свій. Говоримо, щоб відмикали різні прилади. Є в нас світло на рух, ми зробили такі лампочки, стоять у нас led-світильники", – додала завідувачка гуртожитку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аби волиняни могли економити електроенергію, потрібно зважати на те, які прилади найбільше її споживають – це пральні машини, праски, прилади для кондиціювання повітря і нагрівання води. Способів економії світла чимало, – розповів Суспільному викладач луцького технічного університетуЗ його слів, котли та бойлери періодично потрібно очищувати нагрівачі від накипу, який є тепловим бар'єром, що перешкоджає подачі тепла. Також можна прийняти душ замість ванни, встановити оптимальну температури на приладах, вимкнути бойлер у випадку, якщо він не використовується.Як зазначив завідувач кафедри електричної інженерії вишу, деякі домашні справи, які потребують використання світла, слід перенести після 23:00, особливо якщо в помешканні встановлений двозонний чи тризонний лічильник та підключений "нічний тариф". Також серед загальних рекомендації – не закривати радіатори опалення речами та предметами, аби була вільна віддача тепла."Наприклад, прання, прасування, приготування їжі потрібно розвести в різний час. Не в часи пікового навантаження, а між ними. Якщо техніка програмована, можна відкласти старт. Для підігріву їжі використовувати мікрохвильовки, тому що їх потужність менша. Деякі операції щодо кухонного обладнання можна виконувати вручну, що дасть економію", – говорить експерт.Юрій Грицюк каже: кожен вирішує самостійно, від яких електроприладів можна відмовитися чи скоротити час їхнього використання, та в будь-якому випадку як світло, так і техніку варто вмикати лише за потреби.Економить електроенергію не лише вдома, але й у гуртожитку в Ківерцях студентіз села Граддя Камінь-Каширського району. Хлопець каже: чайник та мікрохвильовку використовує лише при потребі."Зарядні прилади використовуються, коли розряджається телефон, але зараз нам кажуть, що електроенергія буде вимикатися частіше, то ми стараємося прилади не використовувати так, щоб вони розряджалися швидко", – зазначив студент.Кімнату, де проживає Вадим Гринюк, освітлює лампа розжарювання. Хлопець планує змінити її на енергоощадну. На кухні і в санвузлах уже світять LED-лампи. Економити електроенергію у гуртожитку просить студентів його завідувачка. Жінка розповіла, що студентам у гуртожитку не дозволено користуватися електрообігрівачами за наказом ректора."Дуже велика потужність, і якщо в кожній кімнаті вмикатимуть електроприлади, то відповідно за собою веде результат свій. Говоримо, щоб відмикали різні прилади. Є в нас світло на рух, ми зробили такі лампочки, стоять у нас led-світильники", – додала завідувачка гуртожитку.

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