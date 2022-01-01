Через російську блокаду корабель з 40 тисячами тонн зерна не зміг вийти з порту





Про це Олександра Кубракова у твіттері.



Кубраков, зокрема, зазначив, що, судно, яке мало доставити 40 тисяч тонн зерна в Ефіопію в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН, не змогло вийти з українського порту в неділю, 30 жовтня.



«Ці продукти були призначені для ефіопів, які перебувають на межі голоду. Але через блокування «зернового коридору» Росією експорт неможливий», - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Судно Ikaria Angel з 40 тисячами тонн зерна на борту, що призначалося для Ефіопії, не змогло вийти в неділю з українського порту через блокаду, яку відновила Росія після виходу із «зернової угоди».Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву міністра інфраструктури Україниу твіттері.Кубраков, зокрема, зазначив, що, судно, яке мало доставити 40 тисяч тонн зерна в Ефіопію в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН, не змогло вийти з українського порту в неділю, 30 жовтня.«Ці продукти були призначені для ефіопів, які перебувають на межі голоду. Але через блокування «зернового коридору» Росією експорт неможливий», - додав він.

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