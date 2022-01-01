Через російську блокаду корабель з 40 тисячами тонн зерна не зміг вийти з порту
Сьогодні, 14:29
Судно Ikaria Angel з 40 тисячами тонн зерна на борту, що призначалося для Ефіопії, не змогло вийти в неділю з українського порту через блокаду, яку відновила Росія після виходу із «зернової угоди».
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву міністра інфраструктури України Олександра Кубракова у твіттері.
Кубраков, зокрема, зазначив, що, судно, яке мало доставити 40 тисяч тонн зерна в Ефіопію в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН, не змогло вийти з українського порту в неділю, 30 жовтня.
«Ці продукти були призначені для ефіопів, які перебувають на межі голоду. Але через блокування «зернового коридору» Росією експорт неможливий», - додав він.
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Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву міністра інфраструктури України Олександра Кубракова у твіттері.
Кубраков, зокрема, зазначив, що, судно, яке мало доставити 40 тисяч тонн зерна в Ефіопію в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН, не змогло вийти з українського порту в неділю, 30 жовтня.
«Ці продукти були призначені для ефіопів, які перебувають на межі голоду. Але через блокування «зернового коридору» Росією експорт неможливий», - додав він.
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