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Через російську блокаду корабель з 40 тисячами тонн зерна не зміг вийти з порту

Через російську блокаду корабель з 40 тисячами тонн зерна не зміг вийти з порту
Судно Ikaria Angel з 40 тисячами тонн зерна на борту, що призначалося для Ефіопії, не змогло вийти в неділю з українського порту через блокаду, яку відновила Росія після виходу із «зернової угоди».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву міністра інфраструктури України Олександра Кубракова у твіттері.

Кубраков, зокрема, зазначив, що, судно, яке мало доставити 40 тисяч тонн зерна в Ефіопію в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН, не змогло вийти з українського порту в неділю, 30 жовтня.

«Ці продукти були призначені для ефіопів, які перебувають на межі голоду. Але через блокування «зернового коридору» Росією експорт неможливий», - додав він.

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Теги: Ефіопія, зерно, російська блокада
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