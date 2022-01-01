В Україні 248 дітей вважають безвісти зниклими
Сьогодні, 12:41
В Україні наразі вважаються безвісти зниклими з початку повномасштабної війни із РФ 248 дітей, 7049 – знайденими.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
«Дані про постраждалих дітей станом на 30 жовтня 2022 року: 248 – зниклі, 9441 – депортовані, 7049 – знайдені, 96 – повернуті», - заявили у ОГП.
У свою чергу ювенальні прокурори поінформували, що 430 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні. За даними відомства, станом на ранок 30 жовтня, окрім даних про загиблих дітей, не зазнали змін і дані щодо поранених – 823. Тож загалом більш як 1253 дітей в Україні постраждали через повномасштабну війну з Росією, уточнили у Офісі генпрокурора.
Зазначають, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 420, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2688 закладів освіти. 331 з них зруйновано повністю», - уточнюється у повідомленні.
Громадяни можуть надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856. У свою чергу, «Діти війни» є платформою, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.
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Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
«Дані про постраждалих дітей станом на 30 жовтня 2022 року: 248 – зниклі, 9441 – депортовані, 7049 – знайдені, 96 – повернуті», - заявили у ОГП.
У свою чергу ювенальні прокурори поінформували, що 430 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні. За даними відомства, станом на ранок 30 жовтня, окрім даних про загиблих дітей, не зазнали змін і дані щодо поранених – 823. Тож загалом більш як 1253 дітей в Україні постраждали через повномасштабну війну з Росією, уточнили у Офісі генпрокурора.
Зазначають, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 420, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2688 закладів освіти. 331 з них зруйновано повністю», - уточнюється у повідомленні.
Громадяни можуть надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856. У свою чергу, «Діти війни» є платформою, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.
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