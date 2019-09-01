Український боксер Ломаченко здолав американця Ортіса
Сьогодні, 10:38
34-річний український боксер Василь Ломаченко повернувся в ринг після майже 11-місячної перерви та здолав 26-річного Джемейна Ортіса, який до цього жодного разу не програвав.
Про це повідомляє "Суспільне".
Ортіс бився втретє у 2022 році. Водночас американець уперше у кар'єрі проводив 12-раундовий бій.
Зі старту бою Ломаченко - Ортіс уперед пішов саме американець, Василь почав повільно і перші 4 раунди, здавалося б, віддавав.
У п'ятому раунді українець провів свою активну 3-хвилинку, перехопивши ініціативу.
У раундах 6-8 уже Ломаченко більше працював першим номером, Ортіс своєю чергою вмикав активну роботу в кінцівках 3-хвилинок, таким чином прагнув забрати ці раунди собі. Темп від Ортіса упродовж раундів поступово падав.
В останніх раундах Ломаченко проводив серійні атаки.
Перемогу українця судді оголосили одноголосно.
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Про це повідомляє "Суспільне".
Ортіс бився втретє у 2022 році. Водночас американець уперше у кар'єрі проводив 12-раундовий бій.
Зі старту бою Ломаченко - Ортіс уперед пішов саме американець, Василь почав повільно і перші 4 раунди, здавалося б, віддавав.
У п'ятому раунді українець провів свою активну 3-хвилинку, перехопивши ініціативу.
У раундах 6-8 уже Ломаченко більше працював першим номером, Ортіс своєю чергою вмикав активну роботу в кінцівках 3-хвилинок, таким чином прагнув забрати ці раунди собі. Темп від Ортіса упродовж раундів поступово падав.
В останніх раундах Ломаченко проводив серійні атаки.
Перемогу українця судді оголосили одноголосно.
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