Український боксер Ломаченко здолав американця Ортіса

Український боксер Ломаченко здолав американця Ортіса
34-річний український боксер Василь Ломаченко повернувся в ринг після майже 11-місячної перерви та здолав 26-річного Джемейна Ортіса, який до цього жодного разу не програвав.

Про це повідомляє "Суспільне".

Ортіс бився втретє у 2022 році. Водночас американець уперше у кар'єрі проводив 12-раундовий бій.

Зі старту бою Ломаченко - Ортіс уперед пішов саме американець, Василь почав повільно і перші 4 раунди, здавалося б, віддавав.

У п'ятому раунді українець провів свою активну 3-хвилинку, перехопивши ініціативу.

У раундах 6-8 уже Ломаченко більше працював першим номером, Ортіс своєю чергою вмикав активну роботу в кінцівках 3-хвилинок, таким чином прагнув забрати ці раунди собі. Темп від Ортіса упродовж раундів поступово падав.

В останніх раундах Ломаченко проводив серійні атаки.

Перемогу українця судді оголосили одноголосно.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Бокс, Ломаченко, Ортіс, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за минулу добу рятувальники загасили три пожежі. ФОТО
Сьогодні, 11:41
Український боксер Ломаченко здолав американця Ортіса
Сьогодні, 10:38
ЗСУ знищили за добу 950 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку 30 жовтня
Сьогодні, 09:27
РФ продовжує перекидати окремі підрозділи військ на територію Білорусі, – Генштаб
Сьогодні, 09:01
Схожі новини
Ломаченко – Кемпбелл: опублікували відео нокдауну Ломаченко – Кемпбелл: опублікували відео нокдауну
01 вересень, 2019, 11:38
Волинянка здобула золоту медаль на міжнародному турнірі з боксу Волинянка здобула золоту медаль на міжнародному турнірі з боксу
12 квітень, 12:02
Волинянин переміг на всеукраїнському турнірі з боксу Волинянин переміг на всеукраїнському турнірі з боксу
22 листопад, 2021, 13:57
«Хочу ще раз побувати на Олімпійських іграх»: знана боксерка з Волині – про мотивацію, найважчий бій і цілі «Хочу ще раз побувати на Олімпійських іграх»: знана боксерка з Волині – про мотивацію, найважчий бій і цілі
22 вересень, 2021, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за минулу добу рятувальники загасили три пожежі. ФОТО
Сьогодні, 11:41
 0
Український боксер Ломаченко здолав американця Ортіса
Сьогодні, 10:38
 0
ЗСУ знищили за добу 950 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:00
 0
Курс валют у Луцьку 30 жовтня
Сьогодні, 09:27
 0
РФ продовжує перекидати окремі підрозділи військ на територію Білорусі, – Генштаб
Сьогодні, 09:01
 0
Медіа
відео
1/8