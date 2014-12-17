Курс валют у Луцьку 30 жовтня
Сьогодні, 09:27
29 жовтня готівковий курс долара становить 39.60, продають його за 39.75.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 38.80, а продають за – 39.01.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.05, а продають за 8,27.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 38.80, а продають за – 39.01.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.05, а продають за 8,27.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 30 жовтня
Сьогодні, 09:27
Тариф на електрику не зміниться до квітня
Сьогодні, 08:15
На Волині священник УПЦ МП судиться з батьком загиблої на війні медички і вимагає грошей
Сьогодні, 07:11
Медіа