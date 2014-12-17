Курс валют у Луцьку 30 жовтня





Про це



Євро купують за 38.80, а продають за – 39.01.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.05, а продають за 8,27.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 жовтня готівковий курс долара становить 39.60, продають його за 39.75.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 38.80, а продають за – 39.01.Щодо польського злотого, то його купують за 8.05, а продають за 8,27.

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