ЗСУ знищили за добу 950 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 71200 (+950) осіб,

танків ‒ 2672 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 5453 (+52) од,

артилерійських систем – 1724 (+16) од,

РСЗВ – 383 (+3) од,

засобів ППО ‒ 197 (+2) од,

літаків – 274 (+1) од,

гелікоптерів – 252 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6),

крилатих ракет ‒ 352 (+1),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13) од,

спеціальної техніки ‒ 154 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 30 жовтня ЗСУ уже знищили близько 71200 окупантів, 2672 ворожих танків та 5453 ББМ.Про це інформує Генштаб ЗСУ.особового складу ‒ близько 71200 (+950) осіб,танків ‒ 2672 (+13) од,бойових броньованих машин ‒ 5453 (+52) од,артилерійських систем – 1724 (+16) од,РСЗВ – 383 (+3) од,засобів ППО ‒ 197 (+2) од,літаків – 274 (+1) од,гелікоптерів – 252 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6),крилатих ракет ‒ 352 (+1),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13) од,спеціальної техніки ‒ 154 (+2).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію