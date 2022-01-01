ЗСУ знищили за добу 950 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:00
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 30 жовтня ЗСУ уже знищили близько 71200 окупантів, 2672 ворожих танків та 5453 ББМ.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 71200 (+950) осіб,
танків ‒ 2672 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 5453 (+52) од,
артилерійських систем – 1724 (+16) од,
РСЗВ – 383 (+3) од,
засобів ППО ‒ 197 (+2) од,
літаків – 274 (+1) од,
гелікоптерів – 252 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6),
крилатих ракет ‒ 352 (+1),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13) од,
спеціальної техніки ‒ 154 (+2).
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 71200 (+950) осіб,
танків ‒ 2672 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 5453 (+52) од,
артилерійських систем – 1724 (+16) од,
РСЗВ – 383 (+3) од,
засобів ППО ‒ 197 (+2) од,
літаків – 274 (+1) од,
гелікоптерів – 252 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6),
крилатих ракет ‒ 352 (+1),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13) од,
спеціальної техніки ‒ 154 (+2).
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