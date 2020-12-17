На Волині за минулу добу рятувальники загасили три пожежі. ФОТО





Про це



О 14:59 надійшло повідомлення про пожежу в орендованаму приміщенні у двоповерховій цегляній будівлі в селищі Маневичі. Вже за чотири хвилини до місця виклику прибули працівники 13 державної пожежно-рятувальної частини з селища Маневичі, які оперативно о 15:15 локалізували пожежу, а о 15:35 її ліквідували.



Вогонь встиг знищити лише диван, комп’ютерну техніку та пошкодити 20 метрів стіни.



О 20:20 у місті Володимирі виникла пожежа у недіючій споруді комбінату молочних продуктів.



Пожежа локалізована о 20:34 працівниками 7 державної пожежно-рятувальної частини з міста Володимира, ліквідація вогню зафіксована о 20:41.



А вночі о 2:58 працівники 3 державної пожежно-рятувальної частини з Рожища ліквідували пожежу сіна, що виникла у господарстві мешканця села Ворончин Доросинівської громади Луцького району.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 29 жовтня, на Волині горіли колишній комбінат та двоповерхова будівля.Про це інформують у ДСНС Волині.О 14:59 надійшло повідомлення про пожежу в орендованаму приміщенні у двоповерховій цегляній будівлі в селищі Маневичі. Вже за чотири хвилини до місця виклику прибули працівники 13 державної пожежно-рятувальної частини з селища Маневичі, які оперативно о 15:15 локалізували пожежу, а о 15:35 її ліквідували.Вогонь встиг знищити лише диван, комп’ютерну техніку та пошкодити 20 метрів стіни.О 20:20 у місті Володимирі виникла пожежа у недіючій споруді комбінату молочних продуктів.Пожежа локалізована о 20:34 працівниками 7 державної пожежно-рятувальної частини з міста Володимира, ліквідація вогню зафіксована о 20:41.А вночі о 2:58 працівники 3 державної пожежно-рятувальної частини з Рожища ліквідували пожежу сіна, що виникла у господарстві мешканця села Ворончин Доросинівської громади Луцького району.

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