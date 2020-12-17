На Волині за минулу добу рятувальники загасили три пожежі. ФОТО

На Волині за минулу добу рятувальники загасили три пожежі. ФОТО
Учора, 29 жовтня, на Волині горіли колишній комбінат та двоповерхова будівля.

Про це інформують у ДСНС Волині.

О 14:59 надійшло повідомлення про пожежу в орендованаму приміщенні у двоповерховій цегляній будівлі в селищі Маневичі. Вже за чотири хвилини до місця виклику прибули працівники 13 державної пожежно-рятувальної частини з селища Маневичі, які оперативно о 15:15 локалізували пожежу, а о 15:35 її ліквідували.

Вогонь встиг знищити лише диван, комп’ютерну техніку та пошкодити 20 метрів стіни.

О 20:20 у місті Володимирі виникла пожежа у недіючій споруді комбінату молочних продуктів.

Пожежа локалізована о 20:34 працівниками 7 державної пожежно-рятувальної частини з міста Володимира, ліквідація вогню зафіксована о 20:41.

А вночі о 2:58 працівники 3 державної пожежно-рятувальної частини з Рожища ліквідували пожежу сіна, що виникла у господарстві мешканця села Ворончин Доросинівської громади Луцького району.

На Волині за минулу добу рятувальники загасили три пожежі. ФОТО
На Волині за минулу добу рятувальники загасили три пожежі. ФОТО

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Теги: Пожежа, Волинь, ДСНС, рятувальники
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