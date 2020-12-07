Необхідності в обмеженні електроенергії немає другий день поспіль, – Укренерго





Як



"У суботу ввечері ми також побачили, що українці заощадливо поставилися до споживання електроенергії. Зокрема, в години пікового навантаження споживання в Києві знизилось на 6,2%, в Київській області на 3,3%. Також, зменшилося споживання в Черкаській – на 17,8% , в Харківській – на 7,0%, Чернігівській - на 5,9%", — додали в "Укренерго".



Там подякували кожному українцю, який долучився до "боротьби на енергетичному фронті".



Водночас у вечір неділі 30 жовтня в Укренерго не виключили виникнення необхідності застосування обмежень.



"Будь ласка, готуючись до наступного робочого тижня, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів і за можливості перенесіть користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий", — закликали в "Укренерго".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ​​Сьогодні, 30 жовтня, другий ранок поспіль Диспетчерський центр "Укренерго" не надавав операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень споживачів.Як повідомили в "Укренерго", необхідності в обмеженні споживачів не виникло через те, що сьогодні вранці українці спожили на 2,6% менше електроенергії, ніж вчора, а верхня точка ранкового піку була пізніше, що також уповільнило зростання споживання, передає "Суспільне"."У суботу ввечері ми також побачили, що українці заощадливо поставилися до споживання електроенергії. Зокрема, в години пікового навантаження споживання в Києві знизилось на 6,2%, в Київській області на 3,3%. Також, зменшилося споживання в Черкаській – на 17,8% , в Харківській – на 7,0%, Чернігівській - на 5,9%", — додали в "Укренерго".Там подякували кожному українцю, який долучився до "боротьби на енергетичному фронті".Водночас у вечір неділі 30 жовтня в Укренерго не виключили виникнення необхідності застосування обмежень."Будь ласка, готуючись до наступного робочого тижня, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів і за можливості перенесіть користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий", — закликали в "Укренерго".

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