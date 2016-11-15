У Ковельській громаді перейменували майже 50 вулиць та провулків. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 15:27
Депутати Ковельської міської ради проголосували за перейменування 45 вулиць та 4 провулків громади. Відповідне рішення ухвалили під час сесії 28 жовтня,
Про це повідомляють на сайті Ковельської міськради.
Зазначається, що перед внесенням проєкту рішення на розгляд сесії, його узгоджувала топонімічна комісія. З 1 липня до 14 серпня тривало громадське обговорення. У зв’язку з воєнним станом воно проводилось шляхом надання пропозицій у формі електронної консультації та в письмовій формі. У ньому взяли участь 1123 людини.
Депутати вирішили доопрацювати питання щодо перейменування вулиць Купріна, Мічуріна, Бенделіані та провулку 40 років Перемоги.
Разом з тим, враховуючи результати громадського обговорення, рекомендації постійних комісій міської ради, перейменовано такі вулиці та провулки:
місто Ковель:
вулиця Ашхабадська – вулиця Олександра Баховця;
вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів – вулиця Миротворців;
вулиця Вавілова – вулиця Никанора Абрамовича;
вулиця Гагаріна – вулиця Клима Савура;
вулиця Герцена – вулиця Остапа Вишні;
вулиця Грибоєдова – вулиця Івана Омелянюка;
вулиця Глінки – вулиця Олени Левчанівської;
вулиця Достоєвського – вулиця Українських добровольців;
вулиця Жуковського – вулиця Катерини Бородюк;
вулиця Зелінського – вулиця Ісаєвичів;
вулиця Комарова – вулиця Юрія Липи;
вулиця Коккінакі – вулиця Олега Штуля;
вулиця Короленка – вулиця Вікторії Ковальчук;
вулиця Кубанська – вулиця Петра Болбочана;
вулиця Крилова – вулиця Павла Загребельного;
вулиця Лаховського – вулиця Героїв УПА;
вулиця Лермонтова – вулиця Юрія Іллєнка;
вулиця Ломоносова – вулиця Георгія Шавловського;
вулиця Макаренка – вулиця Миколи Макаренка;
вулиця Некрасова – вулиця Адама Поляка;
вулиця Олійника – вулиця Симиренків;
вулиця Павлова – вулиця Левка Лук’яненка;
вулиця Пінська – вулиця Весняна;
вулиця Подколоднова – вулиця Затишна;
вулиця Пушкіна – вулиця Шкільна;
вулиця Рилєєва – вулиця Василя Кричевського;
вулиця Сеченова – вулиця Миколая Чарнецького;
вулиця Смирнова – вулиця Гетьмана Скоропадського;
вулиця Сурікова – вулиця Миколи Міхновського;
вулиця Тимірязєва – вулиця Івана Ющука;
вулиця Толстого – вулиця Лобанових;
вулиця Ціолковського – вулиця Євгена Сверстюка;
вулиця Черняховського – вулиця Володимира Осіюка;
вулиця Чехова – вулиця Івана Драча;
вулиця Шишкіна – вулиця Нарбутів;
вулиця Шолохова – вулиця Мирослава Скорика;
вулиця Шостаковича – вулиця Андрія Мельника;
вулиця Шукшина – вулиця Марка Луцкевича;
вулиця 40 років Перемоги – вулиця Героїв України;
провулок Грибоєдова – вулиця Алли Горської;
провулок Гагаріна – вулиця Михайлини Рабко;
провулок Достоєвського – вулиця Квітки Цісик;
провулок Лєрмонтова – вулиця Данила Шумука;
село Білин:
вулиця 40 років Перемоги – вулиця Перемоги;
вулиця Некрасова – вулиця Незалежності;
село Заріччя:
вулиця Коновалова – вулиця Варшавська;
село Зелена:
вулиця 50 років Перемоги – вулиця Перемоги;
село Доротище:
вулиця Гагаріна – вулиця Миру;
село Воля:
вулиця Марка Кримчука – вулиця Лісова.
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Про це повідомляють на сайті Ковельської міськради.
Зазначається, що перед внесенням проєкту рішення на розгляд сесії, його узгоджувала топонімічна комісія. З 1 липня до 14 серпня тривало громадське обговорення. У зв’язку з воєнним станом воно проводилось шляхом надання пропозицій у формі електронної консультації та в письмовій формі. У ньому взяли участь 1123 людини.
Депутати вирішили доопрацювати питання щодо перейменування вулиць Купріна, Мічуріна, Бенделіані та провулку 40 років Перемоги.
Разом з тим, враховуючи результати громадського обговорення, рекомендації постійних комісій міської ради, перейменовано такі вулиці та провулки:
місто Ковель:
вулиця Ашхабадська – вулиця Олександра Баховця;
вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів – вулиця Миротворців;
вулиця Вавілова – вулиця Никанора Абрамовича;
вулиця Гагаріна – вулиця Клима Савура;
вулиця Герцена – вулиця Остапа Вишні;
вулиця Грибоєдова – вулиця Івана Омелянюка;
вулиця Глінки – вулиця Олени Левчанівської;
вулиця Достоєвського – вулиця Українських добровольців;
вулиця Жуковського – вулиця Катерини Бородюк;
вулиця Зелінського – вулиця Ісаєвичів;
вулиця Комарова – вулиця Юрія Липи;
вулиця Коккінакі – вулиця Олега Штуля;
вулиця Короленка – вулиця Вікторії Ковальчук;
вулиця Кубанська – вулиця Петра Болбочана;
вулиця Крилова – вулиця Павла Загребельного;
вулиця Лаховського – вулиця Героїв УПА;
вулиця Лермонтова – вулиця Юрія Іллєнка;
вулиця Ломоносова – вулиця Георгія Шавловського;
вулиця Макаренка – вулиця Миколи Макаренка;
вулиця Некрасова – вулиця Адама Поляка;
вулиця Олійника – вулиця Симиренків;
вулиця Павлова – вулиця Левка Лук’яненка;
вулиця Пінська – вулиця Весняна;
вулиця Подколоднова – вулиця Затишна;
вулиця Пушкіна – вулиця Шкільна;
вулиця Рилєєва – вулиця Василя Кричевського;
вулиця Сеченова – вулиця Миколая Чарнецького;
вулиця Смирнова – вулиця Гетьмана Скоропадського;
вулиця Сурікова – вулиця Миколи Міхновського;
вулиця Тимірязєва – вулиця Івана Ющука;
вулиця Толстого – вулиця Лобанових;
вулиця Ціолковського – вулиця Євгена Сверстюка;
вулиця Черняховського – вулиця Володимира Осіюка;
вулиця Чехова – вулиця Івана Драча;
вулиця Шишкіна – вулиця Нарбутів;
вулиця Шолохова – вулиця Мирослава Скорика;
вулиця Шостаковича – вулиця Андрія Мельника;
вулиця Шукшина – вулиця Марка Луцкевича;
вулиця 40 років Перемоги – вулиця Героїв України;
провулок Грибоєдова – вулиця Алли Горської;
провулок Гагаріна – вулиця Михайлини Рабко;
провулок Достоєвського – вулиця Квітки Цісик;
провулок Лєрмонтова – вулиця Данила Шумука;
село Білин:
вулиця 40 років Перемоги – вулиця Перемоги;
вулиця Некрасова – вулиця Незалежності;
село Заріччя:
вулиця Коновалова – вулиця Варшавська;
село Зелена:
вулиця 50 років Перемоги – вулиця Перемоги;
село Доротище:
вулиця Гагаріна – вулиця Миру;
село Воля:
вулиця Марка Кримчука – вулиця Лісова.
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