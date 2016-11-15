У Ковельській громаді перейменували майже 50 вулиць та провулків. ПЕРЕЛІК





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Зазначається, що перед внесенням проєкту рішення на розгляд сесії, його узгоджувала топонімічна комісія. З 1 липня до 14 серпня тривало громадське обговорення. У зв’язку з воєнним станом воно проводилось шляхом надання пропозицій у формі електронної консультації та в письмовій формі. У ньому взяли участь 1123 людини.



Депутати вирішили доопрацювати питання щодо перейменування вулиць Купріна, Мічуріна, Бенделіані та провулку 40 років Перемоги.



Разом з тим, враховуючи результати громадського обговорення, рекомендації постійних комісій міської ради, перейменовано такі вулиці та провулки:



місто Ковель:



вулиця Ашхабадська – вулиця Олександра Баховця;



вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів – вулиця Миротворців;



вулиця Вавілова – вулиця Никанора Абрамовича;



вулиця Гагаріна – вулиця Клима Савура;



вулиця Герцена – вулиця Остапа Вишні;



вулиця Грибоєдова – вулиця Івана Омелянюка;



вулиця Глінки – вулиця Олени Левчанівської;



вулиця Достоєвського – вулиця Українських добровольців;



вулиця Жуковського – вулиця Катерини Бородюк;



вулиця Зелінського – вулиця Ісаєвичів;



вулиця Комарова – вулиця Юрія Липи;



вулиця Коккінакі – вулиця Олега Штуля;



вулиця Короленка – вулиця Вікторії Ковальчук;



вулиця Кубанська – вулиця Петра Болбочана;



вулиця Крилова – вулиця Павла Загребельного;



вулиця Лаховського – вулиця Героїв УПА;



вулиця Лермонтова – вулиця Юрія Іллєнка;



вулиця Ломоносова – вулиця Георгія Шавловського;



вулиця Макаренка – вулиця Миколи Макаренка;



вулиця Некрасова – вулиця Адама Поляка;



вулиця Олійника – вулиця Симиренків;



вулиця Павлова – вулиця Левка Лук’яненка;



вулиця Пінська – вулиця Весняна;



вулиця Подколоднова – вулиця Затишна;



вулиця Пушкіна – вулиця Шкільна;



вулиця Рилєєва – вулиця Василя Кричевського;



вулиця Сеченова – вулиця Миколая Чарнецького;



вулиця Смирнова – вулиця Гетьмана Скоропадського;



вулиця Сурікова – вулиця Миколи Міхновського;



вулиця Тимірязєва – вулиця Івана Ющука;



вулиця Толстого – вулиця Лобанових;



вулиця Ціолковського – вулиця Євгена Сверстюка;



вулиця Черняховського – вулиця Володимира Осіюка;



вулиця Чехова – вулиця Івана Драча;



вулиця Шишкіна – вулиця Нарбутів;



вулиця Шолохова – вулиця Мирослава Скорика;



вулиця Шостаковича – вулиця Андрія Мельника;



вулиця Шукшина – вулиця Марка Луцкевича;



вулиця 40 років Перемоги – вулиця Героїв України;



провулок Грибоєдова – вулиця Алли Горської;



провулок Гагаріна – вулиця Михайлини Рабко;



провулок Достоєвського – вулиця Квітки Цісик;



провулок Лєрмонтова – вулиця Данила Шумука;



село Білин:



вулиця 40 років Перемоги – вулиця Перемоги;



вулиця Некрасова – вулиця Незалежності;



село Заріччя:



вулиця Коновалова – вулиця Варшавська;



село Зелена:



вулиця 50 років Перемоги – вулиця Перемоги;



село Доротище:



вулиця Гагаріна – вулиця Миру;



село Воля:



вулиця Марка Кримчука – вулиця Лісова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутати Ковельської міської ради проголосували за перейменування 45 вулиць та 4 провулків громади. Відповідне рішення ухвалили під час сесії 28 жовтня,Про це повідомляють на сайті Ковельської міськради.Зазначається, що перед внесенням проєкту рішення на розгляд сесії, його узгоджувала топонімічна комісія. З 1 липня до 14 серпня тривало громадське обговорення. У зв’язку з воєнним станом воно проводилось шляхом надання пропозицій у формі електронної консультації та в письмовій формі. У ньому взяли участь 1123 людини.Депутати вирішили доопрацювати питання щодо перейменування вулиць Купріна, Мічуріна, Бенделіані та провулку 40 років Перемоги.Разом з тим, враховуючи результати громадського обговорення, рекомендації постійних комісій міської ради, перейменовано такі вулиці та провулки:вулиця Ашхабадська – вулиця Олександра Баховця;вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів – вулиця Миротворців;вулиця Вавілова – вулиця Никанора Абрамовича;вулиця Гагаріна – вулиця Клима Савура;вулиця Герцена – вулиця Остапа Вишні;вулиця Грибоєдова – вулиця Івана Омелянюка;вулиця Глінки – вулиця Олени Левчанівської;вулиця Достоєвського – вулиця Українських добровольців;вулиця Жуковського – вулиця Катерини Бородюк;вулиця Зелінського – вулиця Ісаєвичів;вулиця Комарова – вулиця Юрія Липи;вулиця Коккінакі – вулиця Олега Штуля;вулиця Короленка – вулиця Вікторії Ковальчук;вулиця Кубанська – вулиця Петра Болбочана;вулиця Крилова – вулиця Павла Загребельного;вулиця Лаховського – вулиця Героїв УПА;вулиця Лермонтова – вулиця Юрія Іллєнка;вулиця Ломоносова – вулиця Георгія Шавловського;вулиця Макаренка – вулиця Миколи Макаренка;вулиця Некрасова – вулиця Адама Поляка;вулиця Олійника – вулиця Симиренків;вулиця Павлова – вулиця Левка Лук’яненка;вулиця Пінська – вулиця Весняна;вулиця Подколоднова – вулиця Затишна;вулиця Пушкіна – вулиця Шкільна;вулиця Рилєєва – вулиця Василя Кричевського;вулиця Сеченова – вулиця Миколая Чарнецького;вулиця Смирнова – вулиця Гетьмана Скоропадського;вулиця Сурікова – вулиця Миколи Міхновського;вулиця Тимірязєва – вулиця Івана Ющука;вулиця Толстого – вулиця Лобанових;вулиця Ціолковського – вулиця Євгена Сверстюка;вулиця Черняховського – вулиця Володимира Осіюка;вулиця Чехова – вулиця Івана Драча;вулиця Шишкіна – вулиця Нарбутів;вулиця Шолохова – вулиця Мирослава Скорика;вулиця Шостаковича – вулиця Андрія Мельника;вулиця Шукшина – вулиця Марка Луцкевича;вулиця 40 років Перемоги – вулиця Героїв України;провулок Грибоєдова – вулиця Алли Горської;провулок Гагаріна – вулиця Михайлини Рабко;провулок Достоєвського – вулиця Квітки Цісик;провулок Лєрмонтова – вулиця Данила Шумука;вулиця 40 років Перемоги – вулиця Перемоги;вулиця Некрасова – вулиця Незалежності;вулиця Коновалова – вулиця Варшавська;вулиця 50 років Перемоги – вулиця Перемоги;вулиця Гагаріна – вулиця Миру;вулиця Марка Кримчука – вулиця Лісова.

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