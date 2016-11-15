У Ковельській громаді перейменували майже 50 вулиць та провулків. ПЕРЕЛІК

У Ковельській громаді перейменували майже 50 вулиць та провулків. ПЕРЕЛІК
Депутати Ковельської міської ради проголосували за перейменування 45 вулиць та 4 провулків громади. Відповідне рішення ухвалили під час сесії 28 жовтня,

Про це повідомляють на сайті Ковельської міськради.

Зазначається, що перед внесенням проєкту рішення на розгляд сесії, його узгоджувала топонімічна комісія. З 1 липня до 14 серпня тривало громадське обговорення. У зв’язку з воєнним станом воно проводилось шляхом надання пропозицій у формі електронної консультації та в письмовій формі. У ньому взяли участь 1123 людини.

Депутати вирішили доопрацювати питання щодо перейменування вулиць Купріна, Мічуріна, Бенделіані та провулку 40 років Перемоги.

Разом з тим, враховуючи результати громадського обговорення, рекомендації постійних комісій міської ради, перейменовано такі вулиці та провулки:

місто Ковель:

вулиця Ашхабадська – вулиця Олександра Баховця;

вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів – вулиця Миротворців;

вулиця Вавілова – вулиця Никанора Абрамовича;

вулиця Гагаріна – вулиця Клима Савура;

вулиця Герцена – вулиця Остапа Вишні;

вулиця Грибоєдова – вулиця Івана Омелянюка;

вулиця Глінки – вулиця Олени Левчанівської;

вулиця Достоєвського – вулиця Українських добровольців;

вулиця Жуковського – вулиця Катерини Бородюк;

вулиця Зелінського – вулиця Ісаєвичів;

вулиця Комарова – вулиця Юрія Липи;

вулиця Коккінакі – вулиця Олега Штуля;

вулиця Короленка – вулиця Вікторії Ковальчук;

вулиця Кубанська – вулиця Петра Болбочана;

вулиця Крилова – вулиця Павла Загребельного;

вулиця Лаховського – вулиця Героїв УПА;

вулиця Лермонтова – вулиця Юрія Іллєнка;

вулиця Ломоносова – вулиця Георгія Шавловського;

вулиця Макаренка – вулиця Миколи Макаренка;

вулиця Некрасова – вулиця Адама Поляка;

вулиця Олійника – вулиця Симиренків;

вулиця Павлова – вулиця Левка Лук’яненка;

вулиця Пінська – вулиця Весняна;

вулиця Подколоднова – вулиця Затишна;

вулиця Пушкіна – вулиця Шкільна;

вулиця Рилєєва – вулиця Василя Кричевського;

вулиця Сеченова – вулиця Миколая Чарнецького;

вулиця Смирнова – вулиця Гетьмана Скоропадського;

вулиця Сурікова – вулиця Миколи Міхновського;

вулиця Тимірязєва – вулиця Івана Ющука;

вулиця Толстого – вулиця Лобанових;

вулиця Ціолковського – вулиця Євгена Сверстюка;

вулиця Черняховського – вулиця Володимира Осіюка;

вулиця Чехова – вулиця Івана Драча;

вулиця Шишкіна – вулиця Нарбутів;

вулиця Шолохова – вулиця Мирослава Скорика;

вулиця Шостаковича – вулиця Андрія Мельника;

вулиця Шукшина – вулиця Марка Луцкевича;

вулиця 40 років Перемоги – вулиця Героїв України;

провулок Грибоєдова – вулиця Алли Горської;

провулок Гагаріна – вулиця Михайлини Рабко;

провулок Достоєвського – вулиця Квітки Цісик;

провулок Лєрмонтова – вулиця Данила Шумука;

село Білин:

вулиця 40 років Перемоги – вулиця Перемоги;

вулиця Некрасова – вулиця Незалежності;

село Заріччя:

вулиця Коновалова – вулиця Варшавська;

село Зелена:

вулиця 50 років Перемоги – вулиця Перемоги;

село Доротище:

вулиця Гагаріна – вулиця Миру;

село Воля:

вулиця Марка Кримчука – вулиця Лісова.

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Теги: Ковель, перейменування вулиць
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