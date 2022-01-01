Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 30 жовтня

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 1 авіаційний удар, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ Харківської області та Березнегувате і Очаків на Миколаївщині.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України. Російська Федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію республіки білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору цієї країни.На інших напрямках ворог здійснював обстріли:на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка Харківської області;на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка і Ольгівка Харківської області, Греківка і Невське Луганської області та Зарічне на Донеччині;на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Майорськ, Невське, Опитне, Сіверськ та Соледар Донецької області;на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Олександропіль Донецької області;на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого ураження у районах населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар, Новопіль і Пречистівка Донецької області та Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське, Чарівне і Червоне Запорізької області.На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.Окупаційна влада тимчасово зайнятої території Херсонської області намагається створити на підконтрольній території умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення. Так, в Новій Каховці, з 29 жовтня поточного року, відключено доступ до мережі Інтернет та, через гучномовці, поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку Збройних Сил України. Першочерговій так званій “евакуації” підлягає медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби міста. Крім того, окупаційна влада видала указ, що зобов’язує підприємців розпродати весь продовольчий товар та закрити магазини і ринки з 1 листопада 2022 року.За наявною інформацією, ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки.Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 5 ударів: 1 - по району зосередження озброєння та військової техніки, 2 - по взводних опорних пунктах, а також 2 - по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника.Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один пункт управління російських окупантів.