Погода у Луцьку на завтра, 31 жовтня

Погода у Луцьку на завтра, 31 жовтня
У понеділок, 31 жовтня, у Луцьку ранкові хмари швидко зникнуть і стане сонячно. Опадів не передбачають.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 6°С до 12°С.

Народний прогноз погоди: 31 жовтня вшановується пам'ять святого апостола і євангеліста Луки. З цього дня світловий день значно скорочується. Довжина дня не перевищує 9 годин. Наші пращури 31 жовтня заглядали у криниці, щоб дізнатись погоду в найближчий час: перед морозом вода у криницях і річках піднімається, перед дощем – опускається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода в Луцьку
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як волинські тероборонівці готуються до зими. ВІДЕО
Сьогодні, 20:33
Погода у Луцьку на завтра, 31 жовтня
Сьогодні, 20:00
«Байрактари» незабаром зможуть протистояти іранським дронам
Сьогодні, 19:07
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 30 жовтня
Сьогодні, 18:46
Волинський хірург разом із колегами врятували пацієнта з гіпертонічним кризом
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 16 жовтня Погода у Луцьку на завтра, 16 жовтня
15 жовтень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 11 вересня Погода у Луцьку на завтра, 11 вересня
10 вересень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 3 вересня Погода у Луцьку на завтра, 3 вересня
02 вересень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 28 серпня Погода у Луцьку на завтра, 28 серпня
27 серпень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як волинські тероборонівці готуються до зими. ВІДЕО
Сьогодні, 20:33
 0
Погода у Луцьку на завтра, 31 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
«Байрактари» незабаром зможуть протистояти іранським дронам
Сьогодні, 19:07
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 30 жовтня
Сьогодні, 18:46
 0
Волинський хірург разом із колегами врятували пацієнта з гіпертонічним кризом
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8