Погода у Луцьку на завтра, 31 жовтня





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Температура повітря в обласному центрі підніметься від 6°С до 12°С.



Народний прогноз погоди: 31 жовтня вшановується пам'ять святого апостола і євангеліста Луки. З цього дня світловий день значно скорочується. Довжина дня не перевищує 9 годин. Наші пращури 31 жовтня заглядали у криниці, щоб дізнатись погоду в найближчий час: перед морозом вода у криницях і річках піднімається, перед дощем – опускається.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 31 жовтня, у Луцьку ранкові хмари швидко зникнуть і стане сонячно. Опадів не передбачають.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 6°С до 12°С.31 жовтня вшановується пам'ять святого апостола і євангеліста Луки. З цього дня світловий день значно скорочується. Довжина дня не перевищує 9 годин. Наші пращури 31 жовтня заглядали у криниці, щоб дізнатись погоду в найближчий час: перед морозом вода у криницях і річках піднімається, перед дощем – опускається.

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