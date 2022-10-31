Погода у Луцьку на завтра, 31 жовтня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 31 жовтня, у Луцьку ранкові хмари швидко зникнуть і стане сонячно. Опадів не передбачають.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 6°С до 12°С.
Народний прогноз погоди: 31 жовтня вшановується пам'ять святого апостола і євангеліста Луки. З цього дня світловий день значно скорочується. Довжина дня не перевищує 9 годин. Наші пращури 31 жовтня заглядали у криниці, щоб дізнатись погоду в найближчий час: перед морозом вода у криницях і річках піднімається, перед дощем – опускається.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 6°С до 12°С.
Народний прогноз погоди: 31 жовтня вшановується пам'ять святого апостола і євангеліста Луки. З цього дня світловий день значно скорочується. Довжина дня не перевищує 9 годин. Наші пращури 31 жовтня заглядали у криниці, щоб дізнатись погоду в найближчий час: перед морозом вода у криницях і річках піднімається, перед дощем – опускається.
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