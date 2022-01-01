На Волині медики змінили білі халати на яскраві світшоти. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:59
Нестандартний корпоративний одяг – яскраві світшоти – одягли працівники Підгайцівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Яскраві кольори, а не білі халати поліпшують емоційний стан пацієнтів.
Про це розповіла Суспільному директорка центру Ольга Гунько.
У кольорових светрах медики працюють другий день, поки пацієнти реагують позитивно, — каже директорка центру медико-санітарної допомоги Ольга Гунько.
Від медичного спецодягу — білих халатів — в центрі не відмовились, для певних процесів він обов’язковий відповідно до вимог інфекційного контролю, – говорить медсестра Катерина Годунок. Каже: пацієнти реагують по-різному, люди старшого віку здивовані, діти – задоволені.
На прийом до лікаря прийшла Ольга Бондарук із донькою Євою. Каже, що яскравий одяг персоналу центру сподобався.
"Маю трьох дітей маленьких, думаю, що коли б вони побачили не так боялися б заходити в кабінет. Я вважаю, що яскраві кольори дуже підіймають настрій", – говорить жінка.
Думку мами підтримує і 12-річна донька. Раніше спецодяг медики купували за власні гроші. Цього разу світшоти придбали за кошти центру, – каже директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Гунько.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіла Суспільному директорка центру Ольга Гунько.
У кольорових светрах медики працюють другий день, поки пацієнти реагують позитивно, — каже директорка центру медико-санітарної допомоги Ольга Гунько.
Від медичного спецодягу — білих халатів — в центрі не відмовились, для певних процесів він обов’язковий відповідно до вимог інфекційного контролю, – говорить медсестра Катерина Годунок. Каже: пацієнти реагують по-різному, люди старшого віку здивовані, діти – задоволені.
На прийом до лікаря прийшла Ольга Бондарук із донькою Євою. Каже, що яскравий одяг персоналу центру сподобався.
"Маю трьох дітей маленьких, думаю, що коли б вони побачили не так боялися б заходити в кабінет. Я вважаю, що яскраві кольори дуже підіймають настрій", – говорить жінка.
Думку мами підтримує і 12-річна донька. Раніше спецодяг медики купували за власні гроші. Цього разу світшоти придбали за кошти центру, – каже директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Гунько.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дружина загиблого Героя з Волині народила доньку. ФОТО
Сьогодні, 22:11
На Волині медики змінили білі халати на яскраві світшоти. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:59
Як волинські тероборонівці готуються до зими. ВІДЕО
Сьогодні, 20:33
Погода у Луцьку на завтра, 31 жовтня
Сьогодні, 20:00
«Байрактари» незабаром зможуть протистояти іранським дронам
Сьогодні, 19:07
Медіа