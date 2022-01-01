На Волині медики змінили білі халати на яскраві світшоти. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповіла Ольга Гунько.



У кольорових светрах медики працюють другий день, поки пацієнти реагують позитивно, — каже директорка центру медико-санітарної допомоги Ольга Гунько.



Від медичного спецодягу — білих халатів — в центрі не відмовились, для певних процесів він обов’язковий відповідно до вимог інфекційного контролю, – говорить медсестра Катерина Годунок. Каже: пацієнти реагують по-різному, люди старшого віку здивовані, діти – задоволені.



На прийом до лікаря прийшла Ольга Бондарук із донькою Євою. Каже, що яскравий одяг персоналу центру сподобався.



"Маю трьох дітей маленьких, думаю, що коли б вони побачили не так боялися б заходити в кабінет. Я вважаю, що яскраві кольори дуже підіймають настрій", – говорить жінка.



Думку мами підтримує і 12-річна донька. Раніше спецодяг медики купували за власні гроші. Цього разу світшоти придбали за кошти центру, – каже директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Гунько.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нестандартний корпоративний одяг – яскраві світшоти – одягли працівники Підгайцівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Яскраві кольори, а не білі халати поліпшують емоційний стан пацієнтів.Про це розповіла Суспільному директорка центруУ кольорових светрах медики працюють другий день, поки пацієнти реагують позитивно, — каже директорка центру медико-санітарної допомоги Ольга Гунько.Від медичного спецодягу — білих халатів — в центрі не відмовились, для певних процесів він обов’язковий відповідно до вимог інфекційного контролю, – говорить медсестра Катерина Годунок. Каже: пацієнти реагують по-різному, люди старшого віку здивовані, діти – задоволені.На прийом до лікаря прийшлаіз донькою. Каже, що яскравий одяг персоналу центру сподобався."Маю трьох дітей маленьких, думаю, що коли б вони побачили не так боялися б заходити в кабінет. Я вважаю, що яскраві кольори дуже підіймають настрій", – говорить жінка.Думку мами підтримує і 12-річна донька. Раніше спецодяг медики купували за власні гроші. Цього разу світшоти придбали за кошти центру, – каже директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Гунько.

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