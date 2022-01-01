Як волинські тероборонівці готуються до зими. ВІДЕО
Сьогодні, 20:33
Військовослужбовці 100-тої окремої бригади тероборони Волині заготовляють дрова на зиму.
Начальник групи логістики Володимир Лойко розповів Суспільному, що в бригаді цілком готові до опалювального періоду.
Заготівля деревини відбувається за рахунок місцевого лісництва, – розповідає Володимир Лойко. Привезені колоди військові рубають на дрова.
Також деревиною утеплюють бліндажі.
Боєць Микола живе у бліндажі разом із ще сімома колегами. Тимчасове помешкання тероборонівці облаштували собі власноруч. Тут є облицьована штукатуркою грубка, яку запалюють за потреби, – розповідає військовослужбовець.
Підготуватися до зими допомагають місцеві громади, за потреби надають техніку для підвезення дров, – каже Володимир Лойко. Додає: у холодну пору вирішили оновити і раціон бійців.
Зі слів майора Володимира Лойка, стратегічних запасів достатньо, аби перезимувати. Особовий склад тероборони забезпечений достатньою кількістю печей.
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Начальник групи логістики Володимир Лойко розповів Суспільному, що в бригаді цілком готові до опалювального періоду.
Заготівля деревини відбувається за рахунок місцевого лісництва, – розповідає Володимир Лойко. Привезені колоди військові рубають на дрова.
Також деревиною утеплюють бліндажі.
Боєць Микола живе у бліндажі разом із ще сімома колегами. Тимчасове помешкання тероборонівці облаштували собі власноруч. Тут є облицьована штукатуркою грубка, яку запалюють за потреби, – розповідає військовослужбовець.
Підготуватися до зими допомагають місцеві громади, за потреби надають техніку для підвезення дров, – каже Володимир Лойко. Додає: у холодну пору вирішили оновити і раціон бійців.
Зі слів майора Володимира Лойка, стратегічних запасів достатньо, аби перезимувати. Особовий склад тероборони забезпечений достатньою кількістю печей.
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