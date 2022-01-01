Як волинські тероборонівці готуються до зими. ВІДЕО





Начальник групи логістики Володимир Лойко розповів



Заготівля деревини відбувається за рахунок місцевого лісництва, – розповідає Володимир Лойко. Привезені колоди військові рубають на дрова.



Також деревиною утеплюють бліндажі.



Боєць Микола живе у бліндажі разом із ще сімома колегами. Тимчасове помешкання тероборонівці облаштували собі власноруч. Тут є облицьована штукатуркою грубка, яку запалюють за потреби, – розповідає військовослужбовець.



Підготуватися до зими допомагають місцеві громади, за потреби надають техніку для підвезення дров, – каже Володимир Лойко. Додає: у холодну пору вирішили оновити і раціон бійців.



Зі слів майора Володимира Лойка, стратегічних запасів достатньо, аби перезимувати. Особовий склад тероборони забезпечений достатньою кількістю печей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці 100-тої окремої бригади тероборони Волині заготовляють дрова на зиму.Начальник групи логістикирозповів Суспільному , що в бригаді цілком готові до опалювального періоду.Заготівля деревини відбувається за рахунок місцевого лісництва, – розповідає Володимир Лойко. Привезені колоди військові рубають на дрова.Також деревиною утеплюють бліндажі.Боєцьживе у бліндажі разом із ще сімома колегами. Тимчасове помешкання тероборонівці облаштували собі власноруч. Тут є облицьована штукатуркою грубка, яку запалюють за потреби, – розповідає військовослужбовець.Підготуватися до зими допомагають місцеві громади, за потреби надають техніку для підвезення дров, – каже Володимир Лойко. Додає: у холодну пору вирішили оновити і раціон бійців.Зі слів майора Володимира Лойка, стратегічних запасів достатньо, аби перезимувати. Особовий склад тероборони забезпечений достатньою кількістю печей.

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