Чому українцям іноді світло вимикають не за графіком





Про це повідомляє Лани Зеркаль.



"Коли ми скаржимося на те, що не по графіках (відключають електроенергію, - ред.), а стріляють не по графіках", - сказала вона.



Зеркаль зазначила, що під Києвом є підстанція, яка вже сьомий раз зазнає руйнувань внаслідок обстрілів, а енергетики які її відновлюють працюють розуміючи, що вони не знають, чи буде повторний обстріл, чи ні.



Також вона додала, що іноді через руйнування енергетики вимушені перекидати всю напругу на запасні лінії, які не розраховані на таке навантаження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тимчасові відключення електроенергії можуть бути не за графіком оскільки неможливо передбачити коли будуть обстріли.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника міністра енергетики"Коли ми скаржимося на те, що не по графіках (відключають електроенергію, - ред.), а стріляють не по графіках", - сказала вона.Зеркаль зазначила, що під Києвом є підстанція, яка вже сьомий раз зазнає руйнувань внаслідок обстрілів, а енергетики які її відновлюють працюють розуміючи, що вони не знають, чи буде повторний обстріл, чи ні.Також вона додала, що іноді через руйнування енергетики вимушені перекидати всю напругу на запасні лінії, які не розраховані на таке навантаження.

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