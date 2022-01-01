Чому українцям іноді світло вимикають не за графіком

Чому українцям іноді світло вимикають не за графіком
Тимчасові відключення електроенергії можуть бути не за графіком оскільки неможливо передбачити коли будуть обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника міністра енергетики Лани Зеркаль.

"Коли ми скаржимося на те, що не по графіках (відключають електроенергію, - ред.), а стріляють не по графіках", - сказала вона.

Зеркаль зазначила, що під Києвом є підстанція, яка вже сьомий раз зазнає руйнувань внаслідок обстрілів, а енергетики які її відновлюють працюють розуміючи, що вони не знають, чи буде повторний обстріл, чи ні.

Також вона додала, що іноді через руйнування енергетики вимушені перекидати всю напругу на запасні лінії, які не розраховані на таке навантаження.

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Теги: світло, електроенергія, графіки
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