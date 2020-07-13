Українські військові збили на півдні російський шурмовик Су-25





Про це повідомляють



Військові зазначають, що "приземлили" літак окупантів близько 08:00 ранку 30 жовтня.



"На південному напрямку зенітним ракетним підрозділом збито російський штурмовик Су-25", - вказали захисники.

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