Українські військові збили на півдні російський шурмовик Су-25
Сьогодні, 03:14
ЗСУ продовжують захищати українське небо від російських загарбників. Наші воїни 30 жовтня знищили винищувач ворога.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Військові зазначають, що "приземлили" літак окупантів близько 08:00 ранку 30 жовтня.
"На південному напрямку зенітним ракетним підрозділом збито російський штурмовик Су-25", - вказали захисники.
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Про це повідомляють Повітряні сили.
Військові зазначають, що "приземлили" літак окупантів близько 08:00 ранку 30 жовтня.
"На південному напрямку зенітним ракетним підрозділом збито російський штурмовик Су-25", - вказали захисники.
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