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Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя: пошкодили об'єкти критичної інфраструктури

Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя: пошкодили об'єкти критичної інфраструктури
Зранку 31 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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