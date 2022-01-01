Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя: пошкодили об'єкти критичної інфраструктури
Сьогодні, 09:00
Зранку 31 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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