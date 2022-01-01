Інформація про збиті сьогодні ракети на Волині – фейк. ОФІЦІЙНО

Інформація про збиті сьогодні ракети на Волині – фейк. ОФІЦІЙНО
Вранці 31 жовтня анонімними телеграм-каналами масово шириться інформація про те, що на Волині нібито збили три ракети.

Натомість у коментарі у Волинській обласній військовій адміністрації спростували цей «вкид».

«Інформація про збиття ракет на Волині неправдива. В області все спокійно», – написав голова ОВА Юрій Погуляйко.

Вкотре закликаємо волинян: читайте лише офіційні джерела інформації і лише ті ЗМІ, які мають історію та авторитет. Відпишіться від телеграм-каналів, мета яких – хайп і поширення панічних настроїв через «вкиди» та відверті фейки.

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Теги: фейк, ракети, Волинська обласна військова адміністрація, спростування
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