Інформація про збиті сьогодні ракети на Волині – фейк. ОФІЦІЙНО





Натомість у коментарі у Волинській обласній військовій адміністрації спростували цей «вкид».



«Інформація про збиття ракет на Волині неправдива. В області все спокійно», – написав голова ОВА Юрій Погуляйко.



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