Над Львівщиною збили російські ракети





Про це Максим Козицький.



"Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 31 жовтня, Росія завдала масованого удару по об'єктах енергосистеми низки областей України. Наша ППО збила над Львіщиною ракети ворога.Про це повідомив голова Львівської ОВА"Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що інформація про збиті сьогодні ракети на Волині – фейк . Вранці 31 жовтня анонімними телеграм-каналами масово шириться інформація про те, що на Волині нібито збили три ракети. Натомість у коментарі у Волинській обласній військовій адміністрації спростували цей «вкид».

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