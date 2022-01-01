Над Львівщиною збили російські ракети
Сьогодні, 09:32
Сьогодні, 31 жовтня, Росія завдала масованого удару по об'єктах енергосистеми низки областей України. Наша ППО збила над Львіщиною ракети ворога.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що інформація про збиті сьогодні ракети на Волині – фейк. Вранці 31 жовтня анонімними телеграм-каналами масово шириться інформація про те, що на Волині нібито збили три ракети. Натомість у коментарі у Волинській обласній військовій адміністрації спростували цей «вкид».
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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що інформація про збиті сьогодні ракети на Волині – фейк. Вранці 31 жовтня анонімними телеграм-каналами масово шириться інформація про те, що на Волині нібито збили три ракети. Натомість у коментарі у Волинській обласній військовій адміністрації спростували цей «вкид».
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