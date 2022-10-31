На Волині сьогодні графіки погодинних відключень застосовуватись не будуть. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:09
Сьогодні, 31 жовтня, на Волині графіки погодинних відключень застосовуватись не будуть.
Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
За інформацією ПАТ «Волиньобленерго», внаслідок ранкових масованих атак російських окупантів по енергетичних об‘єктах України, сьогодні вищевказані графіки погодинних відключень наразі застосовуватись не будуть.
Про зміни буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, що голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко у п`ятницю, 28 жовтня, повідомив про те, що на Волині створять графіки планових вимкнень з часом, назвами населених пунктів й вулиць та оприлюднять їх для жителів.
Зранку, 31 жовтня, «Волиньобленерго» оприлюднило графіки вимкнення світла у Волинській області на сьогодні з орієнтовним переліком вулиць та населених пунктів, де в разі необхідності обмежать постачання електроенергії.
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Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
За інформацією ПАТ «Волиньобленерго», внаслідок ранкових масованих атак російських окупантів по енергетичних об‘єктах України, сьогодні вищевказані графіки погодинних відключень наразі застосовуватись не будуть.
Про зміни буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, що голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко у п`ятницю, 28 жовтня, повідомив про те, що на Волині створять графіки планових вимкнень з часом, назвами населених пунктів й вулиць та оприлюднять їх для жителів.
Зранку, 31 жовтня, «Волиньобленерго» оприлюднило графіки вимкнення світла у Волинській області на сьогодні з орієнтовним переліком вулиць та населених пунктів, де в разі необхідності обмежать постачання електроенергії.
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