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В Україні вводять екстрені відключення світла

В Україні вводять екстрені відключення світла
31 жовтня в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії у зв’язку з масованими обстрілами критичної інфраструктури росіянами.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 жовтня, Росія завдала масованого удару по об'єктах енергосистеми низки областей України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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