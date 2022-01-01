В Україні вводять екстрені відключення світла
Сьогодні, 09:48
31 жовтня в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії у зв’язку з масованими обстрілами критичної інфраструктури росіянами.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 31 жовтня, Росія завдала масованого удару по об'єктах енергосистеми низки областей України.
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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 31 жовтня, Росія завдала масованого удару по об'єктах енергосистеми низки областей України.
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