На території Білорусі перебуває близько 4300 російських вояк, – розвідка
Сьогодні, 11:50
На території Білорусі перебуває близько 4300 військовослужбовців країни-терориста.
Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.
У інтерв’ю американському виданню “The War Zone” начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов розповів про можливість широкомасштабного вторгнення росіян з території білорусі для перекриття шляхів постачання допомоги, яка надходить Україні від партнерів.
“Відрізати лінії постачання із заходу є стратегічною метою ворога. І, можна сказати, це заповітна мрія РФ. Якщо говорити про російську військову діяльність у Білорусі, то зараз присутність російських військових у Білорусі не така велика. Там лише близько 4300 військовослужбовців. І вони дуже обмежені. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, і більшість – близько 80% угруповання – це мобілізований персонал. Отже, можу сказати, що на нинішньому етапі загрози вторгнення з Білорусі немає", - йдеться в повідомленні.
Буданов наголошує, що ситуація може дуже швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон. Це боєздатне угруповання після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на Запорізький напрямок, але частина їх може переміститися до Білорусі та створювати там загрозу”, – зазначив керівник воєнної розвідки України.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.
У інтерв’ю американському виданню “The War Zone” начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов розповів про можливість широкомасштабного вторгнення росіян з території білорусі для перекриття шляхів постачання допомоги, яка надходить Україні від партнерів.
“Відрізати лінії постачання із заходу є стратегічною метою ворога. І, можна сказати, це заповітна мрія РФ. Якщо говорити про російську військову діяльність у Білорусі, то зараз присутність російських військових у Білорусі не така велика. Там лише близько 4300 військовослужбовців. І вони дуже обмежені. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, і більшість – близько 80% угруповання – це мобілізований персонал. Отже, можу сказати, що на нинішньому етапі загрози вторгнення з Білорусі немає", - йдеться в повідомленні.
Буданов наголошує, що ситуація може дуже швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон. Це боєздатне угруповання після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на Запорізький напрямок, але частина їх може переміститися до Білорусі та створювати там загрозу”, – зазначив керівник воєнної розвідки України.
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